Estrella infantil de ‘Salvando al soldado Pérez’ es detenido: lo acusan de presunto homicidio

El actor Víctor ’N’, quien se hiciera famoso en 2011 por participar en la película mexicana ‘Salvando al soldado Pérez’, fue detenido en México por presunto homicidio.

La mañana de este viernes 1 de marzo, el reportero Carlos Jiménez informó la detención de la estrella infantil, quien habría asesinado a un vigilante en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, con un arma de fuego.

“De niño actor; hoy, detenido por homicidio Víctor Rivera Becerra. Participó en ‘Salvando al Soldado Pérez’, 'Verano 79’. Anoche peleó con un vigilante en la GAM y lo mató a balazos”, escribió en su cuenta de X.

El hombre de 27 años interpretó a 'Juan Pérez' en 'Salvando al soldado Pérez'. Imagen Carlos Jiménez / X



El reportero también informó que tras el ataque, Víctor ’N’ fue detenido por elementos de seguridad, quienes hallaron sus fotografías de cuando era niño actor.

“Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la zona norte lo detuvieron. Aún guarda estas fotos cuando niño. Así acabó”, subrayó.

De acuerdo con medios como Excélsior, Víctor ’N’, de 27 años, habría sido detenido en la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo, luego de que presuntamente intentó desaparecer el arma de fuego que utilizó en una coladera.

¿Quién es el actor de Salvando al soldado Pérez que está detenido?

Víctor saltó a la fama en 2008 en el cortometraje 'Verano 79'. A los 8 años, el intérprete se integró al elenco de la película ‘Salvando al soldado Pérez’, donde dio vida a ‘Juan Pérez’.