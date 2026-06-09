Actor de 'Corazón de Marruecos' sufre aparatoso accidente en camioneta de lujo que compró hace tres meses
Aarón Mercury, famoso 'influencer' mexicano, tuvo un fuerte accidente automovilístico cuando se dirigía a su hogar. Su lujosa camioneta BMW apenas la había comprado en marzo.
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Aarón Mercury, conocido ‘influencer’ mexicano que debutara como actor en la telenovela ‘Corazón de Marruecos’, sufrió un aparatoso accidente automovilístico en su lujosa camioneta, la cual apenas compró en marzo.
El creador de contenido mostró cómo quedó su vehículo BMW la noche del 8 de junio y reconoció que “iba rápido” cuando regresaba a su casa.
“Choqué mi camioneta nueva, la que tanto les había presumido y la que me había costado tanto y andaba tan feliz (…) Yo no sabía que estaban medio mal mis llantas. Ya me había avisado un par de veces, aparte había llovido”, explico.
Aarón reconoció su “responsabilidad”: “Sí iba un poquito rápido. Tampoco es que iba una locura, pero iba un poco más rápido de lo normal. Cuando intenté frenar, me deslicé y pues choqué”.
Mercury compartió que el impacto fue “bastante fuerte” y chocó contra un muro de contención de un voladero: “Por suerte aguantó porque bueno, esta sería otra historia y otra noticia no contada por mí”.
Compartió que no tuvo heridas y solo se “lastimó la rodilla”, “pero pues dentro de lo que cabe todo salió bien”.
Aarón Mercury reconoció que “estaba muy feliz” con su nueva camioneta por lo que le “había costado tenerla”, sin embargo, celebró que él está bien: “Yo creo que hay más cosas qué celebrar que llorar”, sentenció en su video.
¿Quién es Aarón Mercury?
Su nombre real es Aarón Hernández González y es un influencer, cantante y creador de contenido mexicano originario de Querétaro, nacido en el año 2000.
Se dio a conocer en 2019 cuando comenzó a compartir contenido en TikTok, el cual era sobre humor, lip syncs y estilo de vida.
Tras posicionarse en redes, incursionó en la música con los temas “Súper conectados” y “Apaga la luz”.
Fue parte de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, lo cual impulsó su carrera en la televisión.
Actualmente se encuentra grabando la telenovela ‘Corazón de marruecos’, producción de Rosy Ocampo que protagonizan África Zavala, José Ron y Claudia Álvarez.