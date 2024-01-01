¿Pasó o no pasó? Responde 10 preguntas para saber qué fue real (y qué no) en el 2025 bajo el gobierno de Trump
¿Cuánto sabes o recuerdas de este intenso 2025, primer año de Trump en su segunda presidencia? Bombardeos, decisiones que sacudieron al mundo y ¿el fin de la ciudadania por nacimiento en EEUU? Algunas cosas sí pasaron. Otras… no. 👉 Pon a prueba tu memoria, tu intuición y tu radar de noticias.
Por: Mariana Rambaldi Y Javier Figueroa
Publicado 27 dic 2025 • Actualizado 27 dic 2025
1
¿Trump acabó con la ciudadanía por nacimiento en EEUU?
Sí pasó
No pasó
Eso no pasó. Trump sí firmó un decreto para acabar con la ciudadanía por nacimiento, el mismo día de su asunción como presidente. Sin embargo, la orden para terminar con la ciudadanía por nacimiento para hijos de padres no ciudadanos, fue bloqueada. El caso llegó a la Corte Suprema, que en diciembre de 2025 dijo que lo analizará.
2
¿Trump tuvo en 2025 el cierre de gobierno federal más largo de la historia de EEUU?
Si pasó
No pasó
Sí pasó. En 2025, el gobierno federal estuvo cerrado 43 días (del 1 de octubre al 12 de noviembre de 2025), superando el récord previo de 35 días (2018–2019), también bajo Trump, en su primera presidencia.
3
¿Trump anunció que enviaría tropas a Gaza?
Sí pasó
No pasó
Eso no pasó. Trump no dijo que EEUU enviaría tropas a Gaza. En febrero, fue ambiguo al decir que EEUU iba a "tomar" Gaza y que podría remover a los más de dos millones de palestinos que viven allí. En octubre, Israel y Hamas firmaron un acuerdo para de pacificación que hasta la fecha ha sido parcial y frágil. Hamas liberó en octubre los rehenes israelíes que restaban, mientras que cientos de palestinos han muerto desde entonces por ataques de Israel, cuyo gobierno dice que son por presuntas violaciones de líneas o disposiciones. En diciembre, el yerno de Trump, Jared Kushner, y el enviado de Trump en Medio Oriente, Steve Witkoff, presentaron un plan inmobiliario que, según Wall Street Journal, podría implicar que EEUU pague un 20% de la reconstrucción del enclave palestino destruido.
4
¿Le dieron el premio Nobel de la Paz a Trump?
Sí pasó
No pasó
No, eso no pasó. Aunque Trump viene haciendo una intensa campaña pública para que se lo den y fue nominado en ocasiones por aliados políticos suyos, no recibió el Nobel. En 2025, la política venezolana María Corina Machado, recibió el galardón por su rol en la organización civil de los votantes en las últimas presidenciales que, se considera, fueron robadas por el gobierno de Nicolás Maduro.
5
¿Trump sugirió burlonamente que los inmigrantes detenidos en el centro de Florida “Alligator Alcatraz” tendrían que aprender a huir de caimanes?
Si lo dijo
No lo dijo
Sí lo dijo. Trump hizo esos comentarios de burla el 1 de julio de 2025, durante su visita al centro de detención de migrantes de Florida, situado en medio de los pantanos de Everglades. Bromeó con que “les vamos a enseñar cómo huir de un caimán si escapan de la prisión”, y añadió: “No corran en línea recta. Corran así”, moviendo la mano en zigzag. “¿Y saben qué? Sus posibilidades aumentan alrededor de un 1%”. Las frases generaron críticas por su tono deshumanizante contra los inmigrantes.
6
Según las revelaciones de los archivos del caso Epstein publicadas en diciembre de 2025: ¿Trump viajó en el avión de Epstein?
Sí pasó
No pasó
Eso sí pasó. Según documentos divulgados por el Departamento de Justicia en diciembre de 2025 bajo la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, los registros indican que Donald Trump voló en el jet privado de Epstein al menos ocho veces en los años 90, más de lo que se había reportado previamente. Trump, hasta el momento no ha sido acusado de delitos vinculados al caso Epstein.
7
¿“Operación Serrucho de Medianoche” (“Operation Saw at Midnight”) fue el nombre oficial que el gobierno de Trump le dio al operativo militar con el que atacó centrales nucleares de Irán?
Sí
No
No. El nombre oficial que el gobierno de Trump dio al ataque estadounidense contra instalaciones nucleares de Irán en junio de 2025 fue "Operación Martillo de Medianoche" ("Operation Midnight Hammer"). El ataque de EEUU a Irán estuvo precedido por coordinación directa con Israel, que lleva muchos años advirtiendo que el programa nuclear iraní es para desarrollar un arma nuclear, algo que hasta el momento no se ha comprobado.
8
¿Trump indultó a más de 1500 personas en un solo día?
Sí pasó
No pasó
Sí pasó. El 20 de enero de 2025, en su primer día de la segunda presidencia, Trump emitió una orden de clemencia que cubrió a "aproximadamente" 1,500 acusados o condenados por delitos relacionados con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Ese día, miles de seguidores de Trump irrumpieron violentamente en el Congreso, cuando los legisladores se disponían a convalidar la victoria de Joe Biden en las presidenciales. Muchos de los perdonados por Trump estaban acusados de delitos violentos, sedición y agresiones a policías. Trump los llamó "patriotas".
9
¿Trump ordenó ataques militares contra territorio venezolano en 2025?
Sí pasó
No pasó
Eso no pasó. Trump no ordenó ataques militares a territorio venezolano en 2025. Pero su gobierno sí escaló la presión en el mar: EEUU ha estado atacando embarcaciones que describió como vinculadas al narcotráfico dejando decenas de muertos, y además incautó petroleros asociados a exportaciones de crudo venezolano. En paralelo, el gobierno de Trump ha subido el tono de las amenazas: Trump dijo el 27 de noviembre que “muy pronto” podría actuar “en tierra” venezolana contra presuntos traficantes.
10
¿El gobierno de Trump impulsó advertencias oficiales sobre el uso de Tylenol en el embarazo y un vínculo con el autismo?
Sí pasó
No lo dijo
Sí. El 22 de septiembre de 2025, la Casa Blanca y el Departamento de Salud anunciaron una iniciativa en la que dan nueva guía sobre acetaminofén en el embarazo. La Casa Blanca publicó un texto indicando que existe “evidencia” de un vínculo entre el autismo y esa medicación, la más comúnmente usada para dolores en mujeres embarazadas y considerada ampliamente segura por la comunidad médica. El cambio no fue confirmado por la FDA, pero sí ha sido una acción política y comunicacional formal del Ejecutivo para empujar el tema. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos rechaza estos líneamienstos y reafirma que el Tylenol es seguro.
Fuentes: Archivo Univision, AP, Getty Images, The White House, @realdonaldtrump
