¿Pasó o no pasó? Responde 10 preguntas para saber qué fue real (y qué no) en el 2025 bajo el gobierno de Trump

Sí pasó. El 20 de enero de 2025, en su primer día de la segunda presidencia, Trump emitió una orden de clemencia que cubrió a "aproximadamente" 1,500 acusados o condenados por delitos relacionados con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Ese día, miles de seguidores de Trump irrumpieron violentamente en el Congreso, cuando los legisladores se disponían a convalidar la victoria de Joe Biden en las presidenciales. Muchos de los perdonados por Trump estaban acusados de delitos violentos, sedición y agresiones a policías. Trump los llamó "patriotas".