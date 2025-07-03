Calcula cuánto pagarás al enviar dinero a tu familia: Te explicamos todo sobre el nuevo impuesto
Luego de la aprobación del plan fiscal, estima con esta calculadora cuánto deberas pagar adicional al enviar remesas al extranjero.
Publicado 03 jul 2025 • Actualizado 03 jul 2025
El Congreso de Estados Unidos aprobó el masivo plan fiscal impulsado por el presidente Trump, que entre muchas medidas, incluye un impuesto del 1% a los envíos de remesas a otros países. Si bien el porcentaje representa una reducción desde la propuesta original del 5%, expertos prevén que el impacto negativo para países receptores sea mayor al de los recortes de la ayuda humanitaria. Indica tu situación de envío y luego introduce tus datos en el recuadro o desliza la barra para calcular cuánto sería el pago final de tu remesaa.
Reiniciar
¿Cómo envías el dinero?
Desde una cuenta bancaria en EEUU
Mediante tarjeta de débito o de crédito de una cuenta en EEUU
Cash/efectivo al proveedor de la transferencia de remesa
Giro postal al proveedor de la transferencia de remesa
Cheque de caja al proveedor de la transferencia de remesa
El monto que piensas envíar
$0
$5,000
Tu costo final será...
¿Qué envíos grava el impuesto?
Las remesas o envíos de dinero realizados desde Estados Unidos a otro país por parte de una persona en forma de:
- Transferencias de dinero en efectivo realizadas en sucursales o agentes autorizados.
- Giros postales (money orders) o cheques de caja utilizados para transferencias internacionales.
Los envíos en los que NO se aplica el impuesto son:
- Transferencias en línea de banco a banco.
- Transferencias financiadas con tarjetas de débito o crédito emitidas en EEUU.
- Transferencias desde cuentas bancarias en EEUU que cumplen con las regulaciones financieras estadounidenses.
¿A quiénes afecta este impuesto?
Si bien inicialmente la propuesta excluía a los ciudadanos estadounidenses de pagar este impuesto, el texto final incluye a cualquier persona consumidora en Estados Unidos que realice un envío de estas características, independientemente de su estatus migratorio en el país o su ciudadanía.
¿Cuándo entra en vigor?
En las transferencias realizadas después del 31 de diciembre de 2025.
