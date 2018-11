Virgo – Viernes 16 de noviembre de 2018: una etapa intensa en tu vida amorosa

No te enredes en una discusión sin sentido con la persona amada porque estás volátil y podrías decir lo primero que se te ocurra pues mañana tu regente estará retrógrado y ya desde ahora andas algo “impulsado”. En cuestiones del corazón, ciertas decisiones no son acertadas, dejan un sabor amargo después.

Una persona amiga te dará una alegría al ponerte nuevamente en contacto con quien hace tiempo no ves y has estado deseando encontrar. Esta etapa es la de tu rejuvenecimiento amoroso así que aprovecha bien todas estas oportunidades y no te preocupes demasiado por lo que no está en tus manos resolver.