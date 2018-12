Virgo - Lunes 10 de diciembre de 2018: el amor se presenta con un tono singular

Un cambio de escena te conduce a nuevas situaciones y será el momento de aplicar tu talento mercantil para firmar nuevos negocios y empezar en una actividad comercial en la que puedes ganar bastante dinero en el futuro cercano. Revisa tu vida en pareja, si la tienes, Virgo. ¿Para qué discutir si al final ambos se sienten mal? No tiene sentido provocar pleitos y mucho menos sacar a colación cosas del pasado. Si esa forma de actuar es hacia ti, trata de sobrellevar la situación y no hables más alto que tu pareja pues así contribuirás a que se restituya la calma y ecuanimidad. No siempre quien más grita es quien tiene la razón.