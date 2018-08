Unos vecinos furiosos piden a Pitbull que "limpie" una casa de Miami

A pesar de que la propiedad no está a nombre de Pérez, los vecinos están convencidos que 'Mr. Worldwide' está obrando negligentemente por el pobre mantenimiento de la vivienda. Tal es su enfado que hasta publicaron una solicitud en el sitio de peticiones en línea llamado Change.org para que el famoso rapero “limpie su acto”.

Según informó The Miami Herald , los registros públicos de Miami muestran que esta residencia fue comprada hace más de 3 años por $850,000, por una compañía registrada en la misma dirección que el sello discográfico de Pitbull, Mr. 305 Inc. Sin embargo, al ser cuestionado sobre este tema, Leslie Zigel, abogado del famoso artista, negó que su cliente esté relacionado con esa propiedad.

Como si todo esto fuera poco, las 45 personas que han firmado esa queja, revelan que desde marzo de este año la urbanización de Pinecrest ha multado al propietario de esa casa con 100 dólares diarios, por no cumplir con el código de limpieza del vecindario, pero hasta la fecha, él no ha respondido. Así las cosas, la multa ya casi llega a los 7,000 dólares, y sigue en aumento mientras que el dueño de la casa no responda.