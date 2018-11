"Sufrí muchísimo": así habló Itatí Cantoral sobre su separación de Eduardo Santamarina

"Con Eduardo fueron tres años… claro que sufrí muchísimo y al mismo tiempo pensé que él no se había enamorado del todo y no lo puedes aceptar", declaró a la periodista mexicana Adela Micha durante una entrevista para su programa por internet 'La Saga'.



Actualmente Itatí lleva una relación cordial con Eduardo, pero no fue nada fácil aceptar su separación: " Fui a muchísimas terapias, distintas, busqué mucho la biblia, en la iglesia, el sacerdote, mi mamá, mis amigos... todo lo que me producía cosas buenas porque estaba muy joven; yo tenía como 27 años, me había casado a los 24. Mis hijos tenían tres años, él (Eduardo) era una estrellotota y yo también con toda la vida por delante, y se me cayó de sopetón”.