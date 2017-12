Sencillo e inesperado: Cristiano Ronaldo sorprende a su novia luego de tener a su hija

Georgina Rodríguez, de 22 años y de nacionalidad española, presentó a su hija en la revista Hola USA!, y reveló como Cristiano la apoyó, aunque por un momento tuvieron un dilema que resolvieron de la mejor manera.

“El momento de tenerla con nosotros fue muy emocionante para los dos. Nos mirábamos, la mirábamos, sonreímos… ¡Felicidad en estado puro!”, afirmó Georgina que ya ha recuperado la figura apenas transcurrido menos de un mes.

La modelo, que se ha convertido en una madre para los otros tres hijos del futbolista, dijo haber tenido un gran proceso de embarazo y parto, ya que nunca dejó de hacer ejercicio ni de bailar, además de que, en el momento en que tuvo miedo, el millonario futbolista la calmó con sus palabras.



“ Cristiano me decía que estuviera tranquila pues había sido muy responsable durante todo el embarazo y que Dios me iba a ayudar en el parto. Cuando alguien es bueno, recibe cosas buenas”, afirmó la madre primeriza quien añadió que “en Cristiano he encontrado el amor. Nos completamos muy bien. Tenemos una relación muy bonita. Cuando lo tengo al lado, lo tengo todo”.

“Estoy muy orgullosa de Cristiano. Al llegar a casa del hospital nos tenía preparados una cena sorpresa, estaba toda nuestra gente. Me hizo sentir la mujer más afortunada del mundo”, contó la bailarina que el 12 de noviembre dio a luz a la cuarta heredera del astro de futbol.



Tras haber tenido un parto sencillo, mientras la música de Alicia Keys sonaba de fondo, la pareja tenía sus dudas sobre el nombre que querían que llevara. Pero al final se decidieron por Alana Martina, llevando primero el seleccionado por el portugués.