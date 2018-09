Patricia Corcino renace un mes después de que le asesinaran al novio de 12 balazos

La Patricia Corcino que conocieron los televidentes a través de Nuestra Belleza Latina en el 2011 y en NBL VIP 2016, ya no existe. La modelo y conductora puertorriqueña no es la misma después de todo lo que ha pasado en poco más de un mes, cuando sufrió el asesinato de su novio y días después tuvo que luchar para no perder la custodia de Máxximo, su único hijo, de 4 años.

Antes de que la tragedia golpeara su vida, Patricia Corcino había reencontrado el amor y estaba contenta. Llevaba unos meses de relación con Pedro Marrero Díaz, quien la "trataba como una reina, como una princesa", cuando unos dolores abdominales llevaron a su galán, de 33 años, a ser hospitalizado. El pasado 2 de agosto, un individuo entró a la institución médica y lo mató, disparándole 12 veces. Para Corcino, la situación fue "bien fuerte", según contó en exclusiva al programa 'Lo sé todo' que se transmitió este lunes en su Puerto Rico natal.

Los Top Moments de Patricia en NBL VIP Cargando galería

Aunque la relación era relativamente nueva, Patricia Corcino sintió que perdió a un gran amor. "Era una de las personas que más ánimo me daba y me resaltaba lo buena madre que yo siempre he sido con Máxximo... Imagínate...", contó. A ese dolor, generado por un incidente poco común en su tierra, se le sumó otro más duro. Omar Rivera, su excompañero sentimental y con quien procreó a su hijo, solicitó la custodia del menor pues temía que algún delincuente le quisiera hacer daño.

Patricia Corcino, que tiene estudios universitarios en Justicia Criminal, dio la pelea en los tribunales y no tuvo que ceder la custodia de Máxximo pues demostró que, a su lado, el pequeño no enfrentaba ningún riesgo. “La gente que me conoce sabe que mi hijo para mí lo es todo. Cuando quieres ver a una leona ponerse salvaje tócale su criatura o trata de ponerlo en peligro, y yo eso lo viví", detalló.

Describió la situación como algo injusto, porque querían "quitarme a mi hijo por algo de lo que yo no tuve control". Sin embargo, no se desesperó. Al contrario, dijo que la situación le dio más fuerzas y más deseos "de echar este niño adelante”.

Actualmente, Patricia Corcino se mantiene enfocada en su trabajo en la obra 'Burlesque Boricua' y pronto comenzará a trabajar en 'Lo sé todo', donde precisamente tras su entrevista firmó un contrato para formar parte del show. No puede darse el lujo de parar porque "a pesar de todo, soy una mamá. No hay opciones de quedarse en la cama durmiendo, porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y mi hijo siempre ha sido mi fan número uno".