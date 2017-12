“No lo puedo creer”: asesinan a primo de Rihanna a horas de haber celebrado la Navidad juntos

De acuerdo con información de la revista People, en 2008 fue hallado muerto en su casa de Los Ángeles, CA el actor Brad Renfro. Tenía 25 años. La misma publicación refirió que las causas del fallecimiento no habían sido reveladas, pero las autoridades no descartaron una sobredosis de drogas 'dado su pasado'. Renfro saltó a la fama con tan solo 12 años tras participar en la película 'The Client'. Foto: Getty Images | Univision

