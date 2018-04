Muere Juan Carlos Olivas, 'El Güero' de la serie 'El Chapo'

"Todo el equipo (de 'El Chapo'), todos estamos consternados porque no sabíamos nada. Estamos muy tristes por la sorpresiva noticia... Nos dolió muchísimo y es sorpresivo que una persona tan joven, tan saludable y tan talentosa haya partido. Estamos muy tristes", relató De la O, quien temprano este viernes colgó una foto de su compadre en en Instagram, junto a la cual escribió: "Que en paz descanses mi querido güerito. Te vamos a extrañar amigo, pero siempre me quedará la pantalla para verte. Amigo, gracias por ser actor y conocerte. Rest in peace, friend (descansa en paz)".

Según Del a O,este jueves una persona le comentó que había visto a Juan Carlos en días recientes y le había llamado la atención que lucía "muy flaco, olvidadizo". Entonces, él le comentó a su esposa y se propuso echarle una llamada este viernes para ponerse al día, pues hacía unos tres o cuatro meses que no se veían. Cuál no sería su tristeza cuando al empezar a buscarlo en Facebook, encontró "muchas condolencias en su muro. Me extrañó. Empecé a investigar y fue como me enteré que murió de cáncer, al parecer demasiado agresivo, fue fulminante".