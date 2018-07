¿Miley Cyrus pone en pausa su compromiso con Liam Hemsworth?

Miley Cyrus hizo una pausa a su compromiso matrimonial con Liam Hemsworth tras tres años de romance, según reportó la revista OK! en su edición australiana.

De acuerdo con la publicación, la pareja decidió aplazar los planes de su boda -que aún no tenía fecha- porque la cantante y el actor tuvieron diferencias sobre si tendrían o no familia en un futuro. Señalan que Miley, por el momento, no está preparada para la maternidad mientras que Liam ya está listo para ser papá.