Michael Salgado se recupera del infarto al corazón que sufrió este fin de semana

Michael Salgado, ganador del GRAMMY Latino como Mejor Intérprete de Música Tejana en 2016, se recupera satisfactoriamente del infarto al corazón que sufrió el pasado viernes 16 de febrero, previo a una presentación que tendría en la ciudad de Austin, Texas.

Este domingo el intérprete, originario del estado de Chihuahua, al norte de la República Mexicana, grabó un video desde la cama del hospital donde se encuentra internado, para todos sus fanáticos, familiares y amigos, dando las gracias por estar al pendiente de su salud y por todas las muestras de apoyo y cariño que ha recibido.



Michael Salgado al estilo 'Tejano' El 'Zurdo de oro' lllegó perfectaente ataviado con talante 'Tex-Mex'. Foto: Univision.com 0 Compartir Imposible deshacerse del clásico sombrero texano. Detalle que robó la atención. Foto: Univision.com 0 Compartir Como pocas veces sucede, lució una elegante corbata en tonos serios. Foto: Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y para el sello final, el chihuahuense calzó un buen par de botas vaqueras piteadas. Foto: Univision.com 0 Compartir



En el clip que subió a sus redes sociales el también acordeonista explicó lo que le sucedió exactamente, para evitar rumores: “Primero que nada estoy bien, y solo quiero informarles que antes de una presentación en Austin no me sentía bien y me fui al hospital a que me hicieran estudios, y el resultado fue que me había 'pegado' un infarto”.

Añadió que por fortuna todo se hizo a tiempo, pero se tuvo que quedar internado para someterse a otros estudios y análisis, cuyos resultados estarán listos este 20 de febrero.



Michael Salgado headlined our first Uforia Summer Concert Series Uforia Summer Concert Series Foto: Uforia / Robert Morris | Univision 0 Compartir Uforia Summer Concert Series Foto: Uforia / Robert Morris | Univision 0 Compartir Uforia Summer Concert Series Foto: Uforia / Robert Morris | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Uforia Summer Concert Series Foto: Uforia / Robert Morris | Univision 0 Compartir Uforia Summer Concert Series Foto: Uforia / Robert Morris | Univision 0 Compartir Uforia Summer Concert Series Foto: Uforia / Robert Morris | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Uforia Summer Concert Series Foto: Uforia / Robert Morris | Univision 0 Compartir Uforia Summer Concert Series Foto: Uforia / Robert Morris | Univision 0 Compartir Uforia Summer Concert Series Foto: Uforia / Robert Morris | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Uforia Summer Concert Series Foto: Uforia / Robert Morris | Univision 0 Compartir Uforia Summer Concert Series Foto: Uforia / Robert Morris | Univision 0 Compartir Uforia Summer Concert Series Foto: Uforia / Robert Morris | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Uforia Summer Concert Series Foto: Uforia / Robert Morris | Univision 0 Compartir Uforia Summer Concert Series Foto: Uforia / Robert Morris | Univision 0 Compartir Uforia Summer Concert Series Foto: Uforia / Robert Morris | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Uforia Summer Concert Series Foto: Uforia / Robert Morris | Univision 0 Compartir Uforia Summer Concert Series Foto: Uforia / Robert Morris | Univision 0 Compartir Uforia Summer Concert Series Foto: Uforia / Robert Morris | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Uforia Summer Concert Series Foto: Uforia / Robert Morris | Univision 0 Compartir Uforia Summer Concert Series Foto: Uforia / Robert Morris | Univision 0 Compartir



“ Gracias a todos los que han rezado por mí, de verdad les agradezco”, dijo el cantante de temas como ‘Mi chatita’, ‘Buscando amor’ y ‘Cruz de madera’, al término de su mensaje que grabó en español e inglés, pidiendo disculpas a la gente de Austin y de Brownsville, Texas, sitios donde se presentaría.

Michael Salgado nació en 1971, en el poblado de Barrancas, Chihuahua, al norte de México y desde pequeño creció escuchando música norteña, principalmente a Ramón Ayala, quien con el tiempo sería su gran influencia en la música y en la práctica del acordeón. En 2016 ganó el Latin GRAMMY en la categoría a Mejor Álbum de Música Tejana, por su disco ‘Por cielo y tierra’.



publicidad

También te puede interesar: De Marjorie de Sousa a Thalía: actrices que incursionaron sin éxito en el regional mexicano