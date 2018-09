Mayeli Alonso no se guarda nada: insiste en que no tiene novio, pero quiere tener más hijos

La empresaria y actriz Mayeli Alonso se ha dedicado en los pasados días a responder, por momentos, todo tipo de preguntas que le hacen sus fans a través de Instagram, recalcando en más de una ocasión que, contrario a lo que se ha ventilado, ella no vive un apasionado romance con el cantante Jesús Mendoza .

Alonso, quien e n mayo fue sorprendida por la demanda de divorcio que interpuso en su contra su ya exmarido, el cantante Lupillo Rivera , ha respondido en al menos dos ocasiones que Mendoza, cinco años menor que ella, no es su pareja.

El pasado viernes fue la primera vez en que lo dejó consignado. “Sí lo he dicho y él también, somos buenos amigos y lo quiero mucho… No porque me vean con alguien quiere decir que es una relación sentimental, de pareja”, advirtió a sus fans.