Lo que no sabes de Daniela Di Giacomo, una modelo y conductora de éxito que también sabe lo que es sufrir

Este año la ex reina de belleza lanzó su propio canal en Youtube , donde ofrece consejos de belleza e anécdotas con su distintivo sentido del humor.

Daniela Di Giacomo, de raíces italianas y venezolanas, comenzó su carrera en Caracas donde, además de probar suerte en el modelaje, estudió una carrera en el área de comunicaciones y presentó varios programas de televisión que le sirvieron como plataforma para cuando decidió emigrar, hace seis años, a la ciudad de Miami, donde hoy en día es la presentadora del programa '¿Qué Crees?'. Aunque un año antes ya había hecho el intento y grabó varios pilotos para televisión en Estados Unidos que no vieron la luz del día.

Su primer amor, el modelaje

Desde niña la también presentadora del segmento de moda de El Gordo y La Flaca sintió fascinación por el mundo de la moda y el modelaje, y desde los 12 años comenzó a tomar clases. Posteriormente grabó comerciales y comenzó a ganar dinero.



Ya en la secundaria, a sus 17 años, participó en concursos de modelaje y viajó a las capitales de la moda, París y Milán, para trabajar como modelo.

Cuando tenía 19 años comenzó sus estudios en comunicación social y su agente, Daniel Zapata, la motivó a participar en Miss Venezuela, buscando la posibilidad de que más gente la conociera; pero ella no se sentía que preparada para dar el paso y “me desaparecí”, afirmó la caraqueña quien curiosamente describe que su mejor talento es dormir.



Luego de haber terminado con un novio, Daniela decidió que ya era el momento de entrar al concurso más importante de Venezuela. Pues “quería como renovarme y hacer cosas que nunca hubiera hecho”, afirmó. Y aceptó ir a ‘La Quinta’, un lugar en la capital donde toman clases las misses para formarse para la noche final del concurso. Y fue en el 2005 que clasificó con el premio de Miss Venezuela Internacional y un año después viajó a China trayendo la quinta corona para su país.

"Lloré lágrimas negras"

Esta amante del cine y los eventos musicales tuvo su primera oportunidad frente a las cámaras como parte de una pasantía en el programa ‘Sálvese Quién Pueda’, de Venevision. Esa experiencia le abrió puertas, aunque el día que le pidieron hacer una prueba para presentar otro programa, no todo salió como esperaba.



El delineador, expirado, que usaron al maquillarla hizo que ella no pudiera aguantar las lágrimas. “Y he empezado a llorar durante todo el casting, lágrimas negras leyendo el telepronter, creo que es el peor casting que yo he hecho en toda mi vida y quedé”, dijo la conductora, quien al final logró quedar para ser la presentadora de ‘Estrenos y Estrellas’.

Luego de terminar sus estudios, hizo cambios en su carrera profesional y aceptó trabajar para Televen. Simultáneamente, laboró para un magacín en la cadena internacional Fashion TV y fue animadora del concurso Miss Universo para TNT Latinoamérica.

Al decidir mudarse a la ‘ciudad del sol’ en el 2011, Daniela comenzó a cubrir eventos para Yahoo! en Español. Además de presentar un programa diario para el portal, tomó clases de moda en la Sterling Academy y decidió abrir su propio canal de YouTube.



Tres años más tarde, y desde Miami, la venezolana presentó para TNT Latinoamérica la alfombra verde de los premios Latin GRAMMY, sin pensar que en el 2016 lo haría, pero para Univision, además de trabajar para la cadena beIN Sports y ¡Hola! TV.

Madre a toda costa

Aunque ha tenido grandes satisfacciones en el exterior, en 2013 su progenitora fue diagnosticada de cáncer de seno. Por ello, a sus 28 años sintió inquietud sobre su futuro como mamá y decidió congelar sus óvulos.

“En ese momento yo estaba soltera (...) y desde que nací siempre he querido ser mamá (...) y hasta el sol de hoy yo estoy dispuesta a adoptar”, relató la venezolana en su cuenta de YouTube relatando el momento en tuvo que viajar a su país natal para hacerse el proceso, el cual aunque tuvo éxito, días después la obligó a regresar al hospital por complicaciones.



Su padre, quien falleció hace pocos años, tuvo que recorrer todo Venezuela para conseguir el medicamento que necesitaba y pospuso su viaje. Su vientre se inflamó a tal grado que cuando hacia sus intervenciones en El Gordo y la Flaca tuvo que usar un vestido ancho.

Daniela, quien se casó hace un año con el venezolano Juan Ernesto Hidalgo, actualmente es la presentadora del programa para YouTube y Facebook, ¿Qué Crees? de Univision, y durante tres años ha sido parte de la antesala a los premios Latin GRAMMY.