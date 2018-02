Lo llaman ‘selfie kid’ por tomarse la foto del Super Bowl (e ignorar a Justin Timberlake)

Ryan McKenna, de 13 años, se convirtió en la verdadera estrella del show del medio tiempo del Super Bowl LII al volverse viral el momento en el que el niño se tomó una sefie con Justin Timberlake durante su actuación del medio tiempo, lo que generó un sinfín de memes que se burlaron de la cara de desconcierto del menor en las redes sociales.

Casi al final de su presentación Justin Timberlake comenzó a interactuar con el público mientras interpretaba 'Can't Stop the Feeling', en ese momento se acercó al pequeño de séptimo grado (quien sostenía su celular en la mano) y le hizo el ademán para tomarse una selfie, a lo que el menor accedió. A pesar de los intentos del cantante por animar al pequeño, a quien las redes bautizaron como 'selfie kid', el niño lució nervioso y sin saber qué hacer. La foto, así como la reacción del pequeño se volvió tendencia de inmediato y los memes no se hicieron esperar.



Así disfrutaron los famosos el Super Bowl LII Pink fue la artista encargada de entonar el himno de los Estados Unidos antes de que iniciara el juego entre los Patriotas de Nueva Inglaterra contra las Águilas de Phipadelphia. La cantante estaba nerviosa, pues trascendió que días antes del evento estuvo enferma de la garganta, sin embargo su actuación fue aplaudida por los asistenes al estadio. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El Super Bowl LII reunió a diferentes famosos, quienes se dieron cita en el estadio o en diferentes lugares para disfrutar del evento. En la foto vemos a Cristian de la Fuente, Luis Fonsi y Juan Soler reunidos en Miami para ver el juego. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir A la reunión se sumaron las parejas de estos galanes, quienes en conjunto se prepararon para la fiesta del emparrillado. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Justin Timberlake fue el encargado de animar el show del medio tiempo. El cantante de 37 años regresó por tercera vez a animar el intermedio del evento, aunque tuvieron que pasar 14 años para que lo volviera hacer después del incidente donde mostró el pezón de Janet Jackson, en el 2004. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Durante su show hizo un recorrido por sus más grandes éxitos, así como un dueto virtual del tema 'I would Die 4 U', con el legendario Prince. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Por su parte, la esposa del cantante, la actriz Jessica Biel, se contagió en sus redes de la emoción del Super Bowl y mostró apoyo a Justin con esta galleta en forma de balón. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El conductor de televisión Jimmy Fallon estuvo presente en un evento donde se dedicó a lanzar balones de futbol americano para ver qué tantas yardas avanzaba. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El rapero P. Diddy estuvo en el campo de juego junto con su hijo y no perdió oportunidad de tomarse una fotografía con las porristas de las Águilas de Philadelphia. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Entre amigos fue como disfrutaron el Super Bowl LII Adrián Uribe, Memo del Bosque y Mane de la Parra. Tanto el comediante como el actor vistieron los jerseys de su equipo favorito. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Gisele Bündchen, la esposa del mariscal de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady, posteó esta fotografía donde amigas y familiares portaban el número del jugador, mostrándole así su apoyo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El actor Danny Trejo, recordado por su legendario papel de 'Machete', también dejó clara su pasión por este deporte. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Alejandra Guzmán compartió esta fotografía al lado de su hija Frida Sofía, con quien vio el partido. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir



El joven vive en el poblado de Hinghman, Massachusetts y se convirtió en toda una celebridad de Internet gracias a los miles de comentarios y likes por la fotografía, además de volverse protagonista de incontables memes que destacaban el hecho de que Ryan es tan joven que seguramente no conocía a Justin Timberlake.

Por su parte el padre del joven declaró a Pioneer Prees que jamás pensó que su hijo se vovlería famoso en cuestión de segundos: "Tuvimos la gran oportunidad de venir a ver el Super Bowl. Nunca, ni en un millón de años pensamos que esto sucedería", dijo John McKenna.

El cantante no ha hecho ningún comentario al respecto de esta fotografía.





También te puede interesar: Eiza González es la musa de Justin Timberlake en su nuevo video musical