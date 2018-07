Llaman racista a la ex de Johnny Depp, por su llamado a salvar a niñeras y jardineros del ICE

Múltiples personas identificaron la publicación como ofensiva y respondieron con comentarios como " no todos los inmigrantes son amas de llaves, niñeras y jardineros (no es que haya algo malo con serlo), pero el estereotipo debería haber sido erradicado hace mucho tiempo". Otras respuestas no fueron tan condescendientes. "¿Así que borraste tu tuit que mostraba lo racista que eres?" "Y la izquierda llama racista a los conservadores", observó otra seguidora.