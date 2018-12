Libra – Domingo 23 de diciembre de 2018: una nueva visión de tu vida afectiva

En este domingo abundan las gentes exageradas y oportunistas que se te acercan con ofertas sensacionales, tanto de compras y ventas como de otras cosas, prometen lo que no pueden cumplir. Si acabas de conocer a quien enseguida te dice que “eres mi alma gemela, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, y mi mejor amigo o amiga”, no tomes esas afirmaciones al pie de la letra.