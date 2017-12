Leticia Calderón no quiere que sus hijos tengan novia: "Siempre serán mis bebés"

Leticia Calderón es contundente: no quiere que sus hijos Luciano y Carlo tengan novia, pues cuando se le cuestionó a la actriz si ya le empezaban a gritar suegra dijo: “ ¡No me digas eso porque me enojo, ellos serán mis bebés siempre!”.

La actriz sabe que el tiempo pasará y que sus “bebés” tarde o temprano dejarán de serlo, por lo que Lety aprovecha todo el tiempo que pasa con ellos al máximo: “Ahorita están siempre conmigo, pero sé que llegará el momento en que me digan 'mamá ,voy a ir a tal lado' y creo que aún no estoy preparada (ríe), pero es la ley de la vida, me dolerá pero lo tendré que aceptar”.



Ya no son unos niños, los hijos de Lety Calderón se convirtieron en galanes Lety Calderón lucían como bebés ha quedado en el pasado, ahora Carlo y Luciano ya son unos adolescentes. El tiempo en que los hijos delucían como bebés ha quedado en el pasado, ahora Carlo y Luciano ya son unos adolescentes. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir La actriz compartió en sus redes sociales una foto navideña donde es muy claro que sus hijos han crecido mucho y ya casi están de su tamaño. Foto: Twitter @letyca79 | Univision 0 Compartir Hemos sido testigos del crecimiento de sus dos hijos, de vez en cuando la actriz comparte algunos momentos de su etapa como madre. En verano se fueron de vacaciones al colorido estado de Chiapas. Foto: Twitter Leticia Calderón | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lety le gusta enaltecer sus raíces mexicanas. Juntos disfrutaron las artesanías indígenas de la región, y es que ale gusta enaltecer sus raíces mexicanas. Foto: Twitter Leticia Calderón | Univision 0 Compartir La actriz encuentra cualquier pretexto para disfrutar a los dos hombres de su vida. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Sus hijos Carlo y Luciano la acompañan a sus viajes, donde han gozado divertidos e inolvidables días. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Hoy para mí es el mejor dia! El día del verdadero amor!!!!!! TE AMO LUCIANO", escribió la actriz en su cuenta de Twitter en esta imagen. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir La actriz es una mamá muy cariñosa y comprometida con sus retoños. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Lety tuvo dos hijos producto de su matrimonio con Juan Collado, de quien se separó en el 2007. , de quien se separó en el 2007. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Carlo tiene 12 años y Luciano 13, ambos están a punto de convertirse en unos adolescentes. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir El 17 de febrero es el cumpleaños de Luciano, por lo que la actriz le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir "13 años de amor, de retos, de compañía, de compromiso, de carcajadas. 13 años de sentir la emoción de ser mamá. Gracias y felicidades Luciano". Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Leticia le encanta disfrutar de la compañía de sus dos pequeños y a donde quiera que vaya siempre está con ellos. le encanta disfrutar de la compañía de sus dos pequeños y a donde quiera que vaya siempre está con ellos. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Luciano nació con Síndrome de Down, pero la actriz ha hecho que viva su infancia como cualquier niño. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Ellos tienen una linda conexión, basta con ver las fotografías que publica en las redes sociales. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El pequeño heredó los hermosos ojos verdes de su madre. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Luciano es un niño dulce y muy juguetón. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Le gusta hacer deporte como a su hermano Carlo, ambos han ganado premios como en el Karate, disciplina que ambos practican. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cada año la actriz se da un tiempo entre sus actividades laborales, para viajar con sus retoños. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Le encanta conocer lugares junto a ellos, en el 2016 viajaron a Las Vegas, donde pasaron unos inolvidables días. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Lety se siente mal, Luciano es su enfermero personal, la consiente mucho. Cuandose siente mal, Luciano es su enfermero personal, la consiente mucho. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Leticia tiene una linda relación con sus dos hijos. No cabe duda quetiene una linda relación con sus dos hijos. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir



Para Lety, el estar con sus hijos es algo inigualable, más ahora que se encuentran en una etapa en la cual día tras día se van descubriendo: “Están en la preadolescencia y hay días donde me aman y otros no, es una explosión de hormonas maravillosa en mi casa (ríe), pero es parte del día a día. Están experimentando sus emociones, estoy hablando mucho con ellos para que su crecimiento sea bueno en todos los aspectos”.

Calderón comentó que sus hijos están explorando diversas cosas y aprendiendo mucho: “ A Carlo le encanta el futbol y es apasionado de la tecnología. Mientras que Luciano es más romántico, más detallista, tiene una memoria maravillosa y él dice que va a ser doctor; y sí lo creo, porque desde muy niño sus libros favoritos son de medicina, entonces se enfocará poco a poco en ese rubro”.



publicidad

También te puede interesar: