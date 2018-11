Leo – Martes 27 de noviembre de 2018: Luna en tu signo, ¡intensidad!

La Luna está en tu signo y se combina con la acción directa de Marte y Venus en tu horóscopo. Aprovecha este fluir energético para salir de casa y divertirte ¡te lo mereces! No todo es trabajo, Leo. Toca más puertas, se abrirán, y lograrás tus objetivos laborales con creces, pero sobre todo, no caigas en situaciones dudosas en cuestiones sentimentales. Si tienes pareja disfrútala a plenitud, y si no la tienes, apóyate en quienes te rodean y te sentirás mejor. Podrías estar tentado a hacer algo que no te conviene, antes de actuar medita bien sobre la consecuencia que podrían tener tus actos. Piensa, reflexiona, luego procede, Leo.