Conoce a Yuawi, el niño viral que cantó en un comercial que no puedes dejar de tararear

El video viral de la invitación a la fiesta de XV años de Rubí Ibarra ha amasado en poco más de un año 3.5 millones de reproducciones en YouTube. En cambio, el video musical de un movimiento político en México alcanzó en solo tres meses 9.8 millones de reproducciones y ya cuenta con decenas de memes, versiones mezcladas con 'Mi gente', de J Balvin, y su canción es puesta en discotecas. El protagonista del video que ha triplicado en tan poco tiempo el éxito viral de Rubí se llama Yuawi José de Jesús López Carrillo, tiene 9 años de edad y su primer salto a la fama lo dio en 2014, al participar en el reality show La Academia Kids 2, donde cantó en inglés el éxito de The Beatles 'Let It Be'.



Yuawi ha alcanzado tal popularidad que, incluso, circuló el rumor de que había muerto, como le ocurre a Vicente Fernández, Chavelo y otras celebridades. En el noticiero del Imagen Televisión, Yuawi bromeó al respecto: "yo le agradezco mucho a la gente por todos los memes, hasta dicen que estoy muerto y todavía sigo vivo". En la misma entrevista, el niño contó que su mamá lo abandonó a los tres años de edad. Nació en Nueva Colonia, Sierra norte de Jalisco, y hoy vive en Jerez, Zacatecas, juntoa su papá. En las mañanas va al colegio y en la tardes salen los dos a cantar en restaurantes y en las calles de su pueblo. "Él canta, pasa y recolecta voluntariamente, pero ya estamos cansados de eso, necesitamos un trabajo digno”, dijo José López, su papá. Según Unicef México, en el país trabajan 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad, equivalente al 12,5% de la población infantil de esta misma edad.

Según Meganoticias, Yuawi forma parte de la banda de rock huichol Venado Azul, del pueblo Wixarika en la Sierra Alta de Jalisco, en la frontera con Zacatecas. Por ello, ha viajado a Canadá y Brasil como exponente de la música huichol. A Imagen Televisión le dijo: "Nos invitó el embajador de Canadá y me hice amigo de su hijo; nos llevaron al cine a ver la película ‘La Bella y la Bestia'”.

El video ha causado muchas críticas en México. De acuerdo con Animal Político, el partido Morena afirmó que el video podría vulnerar el interés superior de la infancia y le pidió medidas cautelares al Instituto Nacional Electoral (INE). Además, el titular de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), Juan Martín Pérez, afirmó: "es totalmente preocupante y rechazamos que Movimiento Ciudadano usara a un niño como mascota para promover su canción o su lema de campaña, el niño no está hablando de sus necesidades [...] No está hablando de sus preocupaciones, no está hablando de su vivencia o experiencia indígena, no está siendo escuchada su voz. Está siendo utilizado particularmente como niño, como niño indígena y niño talentoso; es decir es un producto de la mercadotecnia electoral".

De acuerdo con Animal Político, "se precisó que el partido Movimiento Ciudadano presentó escrito firmado por la madre y el padre del infante, en el que manifiestan su conformidad para que la imagen de su hijo pueda ser captada y difundida en medios audiovisuales, internet y medios impresos, en específico respecto del spot de Movimiento Naranja”, afirmó el INE y desestimó la solicitud del partido Morena.



Mira aquí el video de Yuawi: