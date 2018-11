La hija de Susana Zabaleta se enroló en el ejército israelí y “ahora está tragando lodo”

A pesar de la distancia, aseguró que está en constante comunicación con su hija, quien está viviendo fuertes experiencias. “Ayer me habló y me dijo: ‘Mamá, pusimos el campamento en el desierto, pusimos las casas de campaña, llevábamos comida para cuatro días y de repente empezó una tormenta eléctrica; hubo viento y empezó a granizar. Nos sacaron de ahí en camionetas y toda mi ropa se quedó ahí en el campamento y no sé si me voy a poder comunicar contigo; no sé qué vamos a hacer … pero soy feliz’. Siempre me dice eso y entonces sólo me queda decir 'wow esa pinche niña fresa … ahora está comiendo lodo'”, lamentó la también madre de Matías, de 11 años.