“La exclusiva la daré yo, aquí”: Ximena Duque aclara si venderá las fotos de su hija

Después de casi 40 horas de labor de parto, la actriz publicó la primera imagen de su hija. Y aunque no le mostró la cara, explicó cómo dará a conocer a su bebé.

Luna Adkins, la hija de Ximena Duque y su esposo Jay Adkins, nació el domingo 14 de enero de 2018, tras 39 horas y media de trabajo de parto. Y, a un día de su nacimiento, la actriz dio a conocer los detalles a través de sus redes sociales, pero no reveló por completo el rostro de Luna.

El anuncio lo acompañó con una foto de los pies de la niña, sujetados por las manos de ella y su esposo, y fue allí que aclaró por qué no había mostrado la identidad de Luna. La imagen era esperada por sus fanáticos, ya que ella misma había hecho pública toda la evolución del embarazo, durante nueve meses, así como la decoración de su habitación y la manera en que buscaba a toda costa estar saludable y beber agua cada vez que podía.



Ximena Duque, Aislinn Derbez y Marisol González: las famosas que serán mamás en 2018 En 2018 diversas celebridades le darán la bienvenida a la cigüeña con la llegada de un nuevo integrante en la familia. Aquí te presentamos un recuento de las famosas que tendrán un bebé en brazos el año que viene. Foto: Instagram @aislinnderbez | Univision 0 Compartir El 24 de noviembre de 2017, la presentadora Inés Gómez Mont confirmó con esta instántanea que ella y su familia estaban a la espera de un nuevo integrante. Este bebé sería el sexto hijo para la conductora y el segundo con su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir "Para mí, cada hijo es una bendición y una responsabilidad, por eso hoy me siento muy afortunada y muy bendecida con el cielo y con la vida. Este es un bebé muy deseado y esperado por cada integrante de esta familia [...]", escribió Inés en dicha publicación. Foto: Instagram @inesgomezmont | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A finales de octubre de 2017, la cantante Ximena Sariñana confirmó con esta imagen que, a sus 32 años, se encuentra a la espera de su primer hijo. Además, afirmó que en 2018 le toca emprender el proyecto más importante de su vida: ser mamá. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Con la publicación de esta foto el 6 de septiembre de 2017, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann confirmaron a sus seguidores que estaban a la espera de su primer hijo. La imagen fue compartida por el actor a través de sus redes sociales. Foto: Instagram @aislinnderbez | Univision 0 Compartir "Hace 13 años viví una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Y hoy, nuevamente, se me llena el corazón al volver a vivir esta hermosa experiencia con la mujer que amo [...]", escribió Mauricio Ochmann. Para Aislinn este es su primer embarazo, mientras que para Ochmann será su segundo hijo. Foto: Instagram @aislinnderbez | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A mediados de agosto de 2017, la conductora Marisol González confirmó con esta foto que ella y su esposo, Rafael Márquez Lugo, se convertirían por segunda ocasión en papás. Foto: Instagram / @marisolglzc | Univision 0 Compartir Fue con la llegada de Marisol, el 17 de octubre de 2014, que la conductora y Rafael se convirtieron en padres primerizos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir En 2018 el conductor de Despierta América y su esposa Cristina Bernal le darán un hermano a su pequeña hija Michelle. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Para Cristy, este sería su segundo embarazo. Cabe mencionar que Alan es papá de tres adolescentes: Nicole, Hanna y Alex, quienes fueron fruto de su anterior matrimonio. Foto: Instagram @cristybernal | Univision 0 Compartir Ximena Duque es otra de las celebridades que le darán la bienvenida a un nuevo integrante en su familia. Foto: Instagram @ximenaduque | Univision 0 Compartir Ximena se convirtió en madre por primera vez hace 13 años, cuando dio a luz a Cristian Carabias Duque, producto de su relación con el actor y conductor mexicano Christian Carabias. Foto: Instagram @carabiascristian | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ximena reveló en sus redes sociales que ella y su actual esposo, Jay Adkins, están a la espera de una niña a la que llamarán Luna. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El mundo del futbol también está a la espera de nuevos integrantes. Tal es el caso del jugador argentino Lionel Messi y su esposa Antonella Roccuzzo, quienes con esta imagen confirmaron la dulce espera de un nuevo miembro de la familia. Foto: Instagram @antoroccuzzo88 | Univision 0 Compartir Lionel y Antonella ya tienen dos hijos en común: Thiago y Mateo. Foto: Instagram @antoroccuzzo88 | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El jugador del Real Madrid y la Selección de España, Sergio Ramos, y la presentadora Pilar Rubio, anunciaron a través de Instagram que están a la espera de su tercer hijo. Foto: Instagram @pilarrubio_oficial | Univision 0 Compartir La pareja le dio la bienvenida a su primer hijo, Sergio, en mayo de 2014. En noviembre de 2015, recibieron a su segundo hijo, Marco. Actualmente están a la espera del que será su tercer hijo, aunque aún no han revelado el sexo del bebé. Foto: Instagram @pilarrubio_oficial | Univision 0 Compartir En 2018 la actriz Jessica Alba y su esposo Cash Warren se convertirán en padres por tercera ocasión. La pareja le dará un hermano a sus dos hijas mayores: Honor Marie y Haven Garner. Foto: Instagram @jessicaalba | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En julio de 2017 el portal Daily Mail informó que la socialite Nicky Hilton y su esposo James Rothschild estaban a la espera del que sería su segundo hijo. La misma publicación afirmó que se espera que el nuevo integrante de esta familia llegue a principios de 2018. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision 0 Compartir De acuerdo con información de la revista People en Español, a principios de septiembre de 2017 se confirmó que Kim Kardashian y Kanye West se encuentran a la espera del que sería su tercer hijo. Foto: KimKardashianWest.com | Univision 0 Compartir Pero en esta ocasión, Kim no ha sido la encargada de gestar al bebé. Ella y Kanye eligieron el procedimiento de la gestación subrogada mediante una madre sustituta para su tercer pequeño. "Ellos quieren que todo sea perfecto y que el bebé sea extremadamente sano", afirmó una fuente cercana a estos dos famosos, según informó la revista Quién. Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A mediados de octubre de 2017, la cuenta oficial en Twitter de Kensington Palace ,la residencia oficial de los Duques de Cambridge, confirmó que la pareja real está a la espera del que sería su tercer hijo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El breve comunicado señaló que Kate Middleton y el príncipe William esperan la llegada de quien será el quinto en la ínea para heredar el trono de Inglaterra, para abril de 2018. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Por su parte, la princesa Madeleine de Suecia se encuentra embarazada por tercera ocasión. De acuerdo con información de la revista ¡Hola!, se espera que se convierta de nueva cuenta en mamá para marzo de 2018. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir



“No crean que no les vamos a mostrar su carita o que vamos a vender la exclusiva como algunas personitas por aquí andan suponiendo, No, la exclusiva la daré yo aquí y para ustedes, pero dejen me recupero un poco y en cuanto lleguemos a casa les haré una sorpresa para que la conozcan”, escribió la colombiana en su Instagram.

Duque, de 32 años, confesó en la publicación en Instagram que había tenido “unas cuantas complicaciones”, pero que “gracias a Dios aquí estamos sanas, salvas y felices”.



A post shared by Ximena Duque-Adkins (@ximenaduque) on Jan 15, 2018 at 1:16pm PST

Jay, su esposo, usó sus redes sociales para comentar lo hermosa que es su primogénita y reveló que hasta pudo ayudar a traer al mundo a la niña.

Ximena tuvo su primer hijo, Cristan, quien ya tiene 13 años, con el actor Christian Carabias cuando ella tan solo tenía 19 años.