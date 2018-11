Justin Bieber se hizo un tatuaje en la cara y pasa desapercibido

"Los dos se hicieron un tatuaje. El de Justin es en la cara y aún no he visto ninguna fotografía en la que sea visible, así que debe de estar haciendo un buen trabajo tratando de pasar desapercibido. En realidad, el suyo es muy delicado y pequeño. Y no se han hecho el típico tatuaje de pareja... Pero no quiero desvelar demasiado hasta que no sea de dominio público", declaró Keith a Page Six.