Juan Osorio tacha de "malagradecido" a William Levy

Se alejó del género para buscar oportunidades en Hollywood , donde ha sido parte de películas como 'Resident Evil: The final chapter' (2017), 'Addicted' (2014) y 'The single moms club' (2014).

Aunque algunos productores de telenovela le han ofrecido regresar a los melodramas, el cubano no ha aceptado por estar dedicado al séptimo arte. Sin embargo, Juan Osorio reveló al diario Reforma que no le gustaría trabajar con Levy: "Creo que para William, el lanzamiento y su escalón de triunfo fueron las telenovelas, y ahora no las acepta y reniega de ellas, eso es ser malagradecido", retomó el portal Zócalo.