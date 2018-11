Si tu signo es del elemento fuego , o sea Aries, Leo y Sagitario , la amistad se convertirá en una etapa diferente, de aprendizaje, por un lado y de gratas vivencias por otro. ¿Tuviste algún problema o dificultad de índole sentimental? ¡Adelante, no te dejes caer! La vida es ahora, en el presente, transcurre cada día y este es tu tiempo, tu momento, tu realidad, lo que debes vivir a cada instante. Estarás haciendo lo que realmente te gusta y cuando esto suceda tendrás en tus manos las herramientas necesarias para sacar adelante tus asuntos familiares y económicos.



Si tu signo es del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio surgen remembranzas de algo que ya no existe más. Es tu momento de dejar atrás esas actitudes del pasado que alejan de ti la dicha y sumergirte totalmente en el presente para disfrutar la dicha a la que eres acreedor. Procura pasar un día en un parque o en algún otro sitio campestre donde recibas las influencias energizantes de la naturaleza y puedas disfrutar de paz interior y serenidad. Si no puedes hoy, hazlo el próximo fin de semana. No te guíes por los comentarios ajenos e insiste en ese proyecto que tienes pensado y que ahora está bien auspiciado.