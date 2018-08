Se evidencia lo anterior si tu signo es del elemento fuego, como Aries, Leo o Sagitario. En ese caso no sigas pensando en inseguridades. Esa persona que te ha dicho te ama, no ha mentido. Lo más importante es que te des tu lugar y no permitas que los temores o las dudas te aparten de la felicidad a la que eres acreedor. Alégrate porque vas a recibir buenas noticias procedentes de una gestión económica atrasada que lleva mucho tiempo sin resolverse. Podrás contar con lo suficiente para solucionar tus problemas.