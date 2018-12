Cáncer – Sábado 29 de diciembre de 2018: una reunión muy agradable

Es tu día del conocimiento así que si algo no funciona como deseas, en el amor, la economía o tus relaciones sociales, no te inquietes porque podrás superarlo y encontrar soluciones razonables. Guíate por la intuición que caracteriza tu signo canceriano y combínala con tu experiencia y sentido común. Si algo o alguien no te gustan no le des tu confianza ni aprobación.