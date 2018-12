Cáncer – Miércoles 26 de diciembre de 2018: te envuelve el amor, y no te has dado cuenta

Amor Deja fluir libremente tu imaginación a la hora de la pasión. Recuerda que tu gran imaginación y la capacidad intuitiva típica de Cáncer son tus herramientas para el éxito y en todo momento es lo que más atrae de ti a quien se acerca a tu lado, no lo olvides nunca.

Salud Estás bien, no debes inquietarte. Sin embargo, siempre trata de vivir de manera armónica pues cuando te desajustas tu organismo te lo cobra con más fuerza que otros, y uno de los aspectos perjudicados es siempre tu salud. Combina el descanso, con la actividad física, y sobre todo ¡bebe mucha agua!

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este miércoles: intermedio a alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el entusiasmo que imparte en tu signo canceriano la Luna en tránsito por el elemento fuego.

Tendencia peligrosa de hoy miércoles en tu signo Cáncer: agobiarte por lo que aún no has realizado.

¿Qué debo evitar?: las demoras a la hora de emprender una tarea difícil.los estados de ansiedad y las frustraciones al querer resolver en un día lo que lleva más tiempo.

Frase del día: no hay peor terquedad de la de una persona arrogante jamás dará su brazo a torcer aunque sepa que está equivocado.