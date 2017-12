Cáncer – Miércoles 20 de diciembre 2017: Ilusiones que se materializan

Noticiero astrológico: Se inicia el tránsito de Saturno por Capricornio, el largo retorno que ocurre cada 30 años. La Luna se está moviendo al signo de Acuario. Los planetas Mercurio, Urano y el planetoide Ceres continúan retrógrados.



No te impacientes, Cáncer, hay soluciones en camino y aunque haya algún que otro contratiempo lo mejor es que los superarás de una forma expedita y directa. Quien te quiera debe hacerlo por tus cualidades internas y no por las apariencias externas. A veces sacas las cosas fuera de proporción, y eso no te conviene sobre todo hoy que estás bajo el efluvio de Saturno en tránsito por tu signo opuesto. Sé natural, tú mismo y no vayas a extremos gastando más de lo que puedes o exagerando la nota en todo. Si este miércoles debes trabajar procura hacer lo tuyo y no complicarte en asuntos ajenos. Si estás de descanso disfrútalo y si te sientes tentado a discutir, respira hondo, relájate.



Amor

El aura amorosa que te envuelve te proyecta hacia nuevas dimensiones y nuevos caminos, canceriano. Durante este ciclo estás recibiendo la magnífica influencia de tu regente y tienes todo a tu favor.

Salud

Aprovecha tu miércoles para relajarte con los tuyos, pero sobre todo para poner orden en tu casa. Si hay algo regado, desorganizado y revuelto tu energía se disipa y causa temores internos.

Trabajo

Estás en un buen ciclo planetario, pero debes aprovecharlo con inteligencia y no echar por la borda, de un plumazo, tu vinculación laboral actual. No tomes decisiones precipitadas que no hayan sido bien analizadas por ti previamente.

Dinero y fortuna

Cuando todo parezca más difícil y el dinero no surja por ninguna parte descubrirás la forma de mejorar tu economía y aparecerán soluciones inesperadas. En este ciclo actual todo es posible, solo requieres paciencia para cosechar los resultados.

Te espera un día lleno de sorpresas inesperadas