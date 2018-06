Cáncer – Martes 19 de junio del 2018: solucionarás una situación inesperada

Este martes con el tránsito de la Luna al elemento tierra las emociones corren en un grado muy alto en tu vida y tus deseos son intensos y muy fuertes, así que aplica esas energías para cuidar a quienes están a tu cargo, tus hijos, familiares, ancianos, y al mismo tiempo demostrar tu amor. No te desesperes si a última hora aparece algo que cambia tu paisaje laboral pues lo que parece negativo no lo es realmente. Tu capacidad de sorpresa es ilimitada.

Amor Si tienes pareja en estos momentos, es la etapa de la consolidación y si estás soltero no sentirás ningún tipo de vacío sino más bien tomarás esta soledad alegremente. El amor seguirá ocupando el centro de tu interés en todo momento.

Dinero y fortuna

Para triunfar descarga tu energía en algo positivo y no te pongas a estar pensando en cosas que no tienen solución ni facilidad para realizarse. Apóyate en los recursos que dispones realmente y no te dejes llevar por ilusiones ni promesas de dinero.