Horóscopo del 26 de diciembre | Una vibración muy especial

En el caso de los signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario las combinaciones planetarias en tu elemento son prometedoras si tu casa es tu base operativa en tu trabajo, ya bien sea porque estás envuelto en un negocio de Internet, o en mercadeo telefónico. Hay prosperidad. Sin embargo se presentarán gastos inesperados. Actúa con moderación y no exageres. Guarda para tus asuntos personales y no derroches con amistades interesadas que solamente se te acercan cuando necesitan de ti y no se ocupan para nada de tus sentimientos o problemas.