Este hombre suplica que le ayuden a encontrar a la novia que lo terminó hace 47 años

Adrian Mike Pearce, quien hace varias décadas recibió un obsequio por parte de su novia, ahora está desesperado por encontrar a su expareja a traves de una red social y con ayuda de sus contactos. El sujeto espera tener contacto con ella antes del aniversario 50 de la ruptura de su noviazgo, cuando también espera abrir el misterioso regalo.

Además, en esta famosa red social publicó las fotografías que tiene de aquella época, mientras salía con Vicky.

Mike, quien actualmente reside en Edmonton, Canadá compartió en su cuenta de Facebook la peculiar historia: " Hace 47 años mi novia me dio este regalo de Navidad, el mismo día que me dejó. Prometí no abrirlo nunca. La cinta adhesiva está amarillenta, las esquinas están deterioradas, pero seguiré esperando y disfrutando del misterio un año más".





La historia de amor que no fue llamó la atención de los medios a nivel mundial, por lo que buscaron al canadiense para conocer más detalles del hecho, quien ha relatado que ambos fueron al colegio juntos y que después de su ruptura, perdieron contacto: "Vicky Allen y yo fuimos al instituto George S. Henry en Don Mills, Ontario. Me gradué en 1971 y ella un año más tarde. Su mejor amiga en aquella época se llamaba Christine Longman. Rompimos en el invierno de 1970,cuando me dio el regalo. Me ldejó por un chico llamado Wolf, al que ella llamaba Wolfie".



JLo, Thalía, Kim... No creerás algunos de los regalos más fantásticos que han hecho los famosos en Navidad Cuando JLo y Ben Affleck eran novios intercambiaron algunos de los regalos de Navidad más caros: él le dio un collar de diamantes de Harry Winston, valuado en 200,000 dólares; y ella le regaló a él un auto de lujo, valuado en un cuarto de millón de dólares. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Kim Kardashian y Kanye West son célebres por su extravagancia al hacerse regalos. En 2015 Kanye entregó a su mujer ni más ni menos que 150 regalos, entre ellos una montaña multicolor de abrigos de piel, entre los cuales había uno de Gucci y otro blanco de Louis Vuitton. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Beyoncé y Jay Z no se quedan atrás, y en Navidad se han hecho regalos espectaculares, como costosos autos personalizados con valor de cerca de un millón de dólares. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Antonio Banderas y Salma Hayek son muy amigos, y en diciembre de 2001, después que terminaron de rodar 'Érase una vez en México', Banderas le obsequió a la actriz mexicana una pareja de monos capuchinos que Salma aún conserva. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Nicole Kidman es sumamente afortunada: su esposo Keith Urban le ha hecho regalos fabulosos, pero nada se compara al de la Navidad del año pasado, cuando le regaló la casita en Honolulu donde pasó los primeros años de su vida y otra, una enorme y hermosa mansión en el Upper West Side, de Nueva York. 0 Compartir Thalía y Tommy Mottola son ricos y felices, así que ¿por qué no darse un bonito regalo en Navidad? Tommy le regaló en 2016 a su bella esposa un bolso de mano que perteneció a Marilyn Monroe, la actriz a la que más admira la intérprete de 'Sangre'. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tomando la idea de un guión de 'Friends', Matthew Perry le regaló a su novia, Lizzy Caplan, una primera edición autografiada de 'Where the Wild Things Are', su libro favorito de la infancia, en la Navidad de 2010. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Cuando Dayanara Torres estuvo casada con Marc Anthony, ella había dejado de ser Miss Universo y echaba de menos la corona que había lucido en aquel entonces. Para compensarla, Marc mandó a hacer una réplica de la corona en su primera Navidad juntos, para hacerla feliz. Foto: Getty Images / Grosby Group / Instagram | Univision 0 Compartir Cuando Chris Martin y Gwyneth Paltrow pasaron su primera Navidad juntos, poco antes de casarse, él le regaló una canción titulada "Moses", que seis años después sería el nombre de su hijo. La pareja se divorció en 2015, pero suiguen llevándose muy bien. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El matrimonio de JLo y Marc Anthony se distinguió porque eran extravagantes en sus regalos, y en aquella época en que todo era felicidad entre ambos, el cantante estadounidense se esmeraba por complacer a la 'Diva del Bronx'. En 2007 le obsequió unas sandalias bañadas en oro de 18 kilates, valuadas en 24,000 dólares. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El Príncipe William y su esposa, Kate Middleton, son unos padres muy modernos y tranquilos, pero a veces su posición sirve para conceder un capricho, como ocurrió en la primera Navidad de su heredero, el príncipe George, a quien le regalaron una casita rodante con valor de 10,000 dólares. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Cuando Katie Holmes y Tom Cruise eran felices no escatimaban en gastos para su pequeña Suri. Uno de los regalos más comentados fue cuando le dieron en su segunda Navidad un poni de verdad y unos aretes de diamantes valuados en 130,000 dólares. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero si de diamantes se trata, quien le gana a todas es la legendaria Elizabeth Taylor, a quien Richard Burton le regaló el diamante Krupp, en su momento el más grande del mundo, de 33 kilates, en su primera Navidad como marido y mujer. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir David y Victoria Beckham son célebres por su excentricidad al gastar, pero el regalo de Navidad más extraordinario que se han dado fue en 2014, cuando David le dio a Victoria un juguete sexual hecho en platino, con valor de 25,000 dólares. 0 Compartir El rapero Tyga estaba tan enamorado de Kylie Jenner que en su primera Navidad juntos le regaló nada más y nada menos que un Ferrari. Todas las chicas sueñan con un novio así de generoso, aunque no sea tan guapo. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Brangelina. ¡Qué tiempos aquellos en que eran felices! Cómo olvidar cuando Brad gastó casi 190,000 dólares en regalarle a su hoy exesposa un árbol de olivo de 200 años de edad, que hizo transportar a su châteu francés. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Cuando Jude Law era novio de Sienna Miller, una Navidad le regaló un piano Baby Grand, en el cual había escondido un anillo de diamantes y zafiros valuado en 400,000 dólares. Cuando rompieron, ella le devolvió el piano, pero se quedó con el anillo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Salma Hayek está casada con el multimillonario francés François-Henri Pinault, de quien ha recibido joyas, arte (incluyendo una pintura auténtica de Frida Kahlo) y, para que no tenga que lidiar con aeropuertos comunes, su propio jet privado. Foto: Grosby Group/Derechos Reservados | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jennifer Aniston y Courteney Cox son las mejores amigas desde que hicieron juntas 'Friends', tanto que cuando Jennifer le dijo a su ahijada Coco, hija de Courtney y David Arquette, que no sabía andar en bicicleta, su comadre, ni tarda ni perezosa, le regaló una bici para que aprendiera. Pero no fue una bicicleta cualquiera: le dio una diseñada por la casa Chanel, hecha de Titanio. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Cuando fueron novios la primera vez, Justin llevó a Selena a una 'Special Date Night' donde vieron 'Titanic' y cenaron solos... en el Staples Center de Los Angeles, un 25 de diciembre. Esta cita le costó al ídolo canadiense unos 84,000 dólares. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Justin Timberlake es un marido espléndido y en su primera Navidad como marido y mujer, el afamado cantante sorprendió a la bellla Jessica Biel con un lujoso obsequio: un collar de piedras preciosas, valorado en 47,000 dólares. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Paris Hilton, la rubia heredera del imperio hotelero, no escatima gastos a la hora de autoregalarse. En la Navidad pasada se compró un automóvil Ferrari California Spyder, cuyo valor superaba los 300,000 dólares. 0 Compartir

Adrian Mike confesó que en varias ocasiones ha estado a punto de sucumbir a la tentación de abrir el paquete, para descubrir lo que hay dentro, pero prefiere mantener el misterio.

Aunque al principio prometió no abrir la caja nunca, cree que lo hará en tres años más.