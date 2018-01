Esta cantante de JNS será operada porque perdió la audición en un oído

Regina Murguía enfrenta una de las peores situaciones que la vida le ha puesto. La integrante del grupo de pop JNS perdió el año pasado la audición del oído derecho, lo que le ha traído consecuencias graves en el trabajo. Sin embargo, en las siguientes semanas la joven ingresará al quirófano para poder corregir este defecto físico.

En exclusiva para Univisión Entretenimiento, la cantante de 32 años reveló como inició este mal: “Tengo una enfermedad que me heredó mi papá que es otosclerosis, es la calcificación de los huesos internos, entonces tenía el estribo calcificado, me lo quitaron y me pusieron una prótesis, pero mi cuerpo lo rechazo, entonces perdí el oído”.



De RBD a Timbiriche, las bandas pop latinas que enloquecieron a generaciones RBD fue una banda que marcó los corazones de los fans de Premios Juventud. A pesar de su desintegración en 2009 dejó huella en toda una generación. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir La banda es la máxima ganadora en Premios Juventud., estuvieron nominados 45 veces y ganaron 21 premios. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Comenzaron este sueño el mismo año que inicia nuestra premiación, en 2004, y a partir de la telenovela Rebelde y alcanzaron un vuelo internacional. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque aún siguen las esperanzas de un reencuentro, la banda sigue teniendo muy buena relación, pero no han dado señales de un reencuentro. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Como RBD hay muchas bandas que marcaron generaciones en la música latina. Otra de ellas es OV7. Foto: Sony Music | Univision 0 Compartir Sus integrantes crecieron juntos desde la infancia. Se conformaron como OV7 en el año 2000 y se separaron en 2003. Foto: Sony Music | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Siete integrantes se quedaron para continuar un sueño, y como jóvenes lograron grandes éxitos como 'Shabadaba', 'Te Quiero Tanto', 'Enloquéceme', 'Mírame a Los Ojos', entre otros temas. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Otra banda que puso a bailar a la juventud creciente fue Kabah, originada en 1992 en México. Se desintegró en 2005. Foto: Universal Music | Univision 0 Compartir Entre sus temas más sonados se encuentran: 'La Calle de las Sirenas', 'Al Pasar, 'Estaré', 'Mai Mai, 'La Vida que Va', entre otras. Foto: Universal Music | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mercurio parecía una inspiración del grupo Magneto, que se originó en 1983 y se desintegró en 1995. Foto: SONY Music | Univision 0 Compartir Entre sus temas inolvidables se encuentran: 'Para Siempre', 'La Puerta del Colegio', 'Vuela, Vuela' y más. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Mercurio y Magneto también decidieron unirse en un reencuentro conjunto para emprender una gira por Latinoamérica en 2016. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tres chicas muy distintas se robaron el corazón de todos en los noventa. Se trata del grupo Flans que se originó en 1985 y se desintegró en 1990, teniendo después varias reintegraciones. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Además de sus temas 'Bazar', 'No Controles', 'Ay Amor', 'Tímido', '20 Millas', 'Alma Gemela', y más, con sus vestuarios Flans impuso moda entre las jóvenes de esa generación. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Otra banda noventera que impuso moda y fue muy exitosa de trata de Garibaldi, originada en 1988 y se desintegró en 2002 tras haber sufrido varios cambios en su agrupación. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Menudo cobró fama mundial y entre sus éxitos inolvidables se encuentran: 'Los Fantasmas', 'Claridad', Súbete a mi moto', 'A volar', entre otras. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Otra de las bandas memorables e inolvidables fue Timbiriche, fundada en 1982 que tuvo gran repercusión en la escena musical. Foto: Grosby Group / Derechos Reservados | Univision 0 Compartir Timbiriche, a diferencia de Parchis, logró evolucionar como grupo infantil a adolescente y posteriormente juvenil. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Por más de 10 años Timbiriche acompañó a la generación de los años ochenta con éxitos como 'La Vida es Mejor Cantando', 'Freddy Mi Amor', 'Noches de Verano', 'Corro, vuelo, me acelero'. Teléfono', 'Juntos', 'Besos de Ceniza', 'Acelerar', 'Tú y Yo Somos Uno Mismo', entre muchas otras. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Obviamente en esos años la banda sufrió varios cambios pero también fue la plataforma para catapultar grandes carreras como la de Thalía y Paulina Rubio. Foto: Grosby Group / Derechos Reservados | Univision 0 Compartir

Para la intérprete juvenil -que actualmente participa en la gira titulada “90´s pop tour” junto a cantantes como Fey, Beto Cuevas y grupos como OV7 y Caló- esta enfermedad es una prueba, que está convencida librará victoriosa: “Al principio fue muy duro porque perdía el equilibrio en el escenario, me caía y no escuchaba nada, pero pues uno se va haciendo de sus mañas para estar bien. Hay días que tengo mucho mareo y además de eso tengo tinitus, que es un pitido en el oído, pero ya me acostumbré”.

Murguía está en espera de que su doctor le dé fecha para poder regresar al quirófano y corregir el problema auditivo, con ayuda de un nuevo aparato: “me pondrán en el oído un aparato que su función será producir vibraciones para que oiga, y sobre todo que mi cuerpo lo acepte para poder seguir haciendo mi vida normal”, concluyó.