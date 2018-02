El comediante Jim Carrey le declara la guerra a Facebook y busca que otros hagan lo mismo

El actor Jim Carrey se divorció otra vez... pero esta vez de Facebook, según lo anunció públicamente mediante un mensaje que colgó el martes en su cuenta de Twitter. “ Me estoy despojando de mis acciones de Facebook y eliminando mi perfil, porque Facebook se benefició de la interferencia de Rusia en nuestras elecciones y aún no está haciendo lo suficiente para detenerlo”, sentenció el comediante.

En el mensaje, que acompañó con un dibujo del rostro del fundador de la red social Mark Zuckerberg y un emoticono de la mano con el dedo hacia abajo, en señal de desaprobación, realizó un llamamiento a boicotear a Facebook, que cuenta con unos 1,400 millones de usuarios activos diariamente.



I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp