Mexicano rescata animales vestido de superhéroe y causa furor en redes: él es Zadrigman

Zadrigman es un “superhéroe” que se ha hecho viral en TikTok, pues es un joven de 25 años dedicado a rescatar animales en Morelia, México. Pero no lo hace de forma tradicional, sino enfundado en un disfraz de héroe que esconde su verdadera identidad.

El influencer inició su labor en 2020, en memoria de Duke, su mascota fallecida, con el fin de concientizar a los internautas y darles una segunda oportunidad a los perritos de la calle. Esta es su historia.





Si te gustan los videos tiernos y graciosos de mascotas, no te pierdas la serie ‘Best of pets’, la cual puedes ver gratis en ViX.

Zadrigman, el superhéroe mexicano que rescata animales abandonados

El joven de identidad desconocida se dedica a proteger los derechos de los animales y crear conciencia en redes sociales. También rescata perros y gatos de la calle, promueve la adopción, hace colectas de croquetas e incentiva iniciativas gubernamentales en contra del maltrato animal.



Zadrigman confesó en entrevista con ‘Milenio’, el 26 de enero de 2022, que su labor la inició sin el traje y la capa; fue hasta el 11 de mayo de 2021 que incorporó la vestimenta de superhéroe con el fin de impactar a las personas en la calle de Morelia; una acción que funcionó muy bien pues lo detuvieron para saludarlo y pedirle fotos.

Ahora, incluso lo invitan a escuelas para hablarles a los niños sobre la protección de la fauna, pues en los dos años que lleva como activista ha logrado salvar a 60 animales.

El veinteañero admitió en su cuenta de TikTok que ser un rescatista no es una tarea fácil, debido a las críticas y los gastos que enfrenta. Sin embargo, su promesa a Duke lo ayuda a seguir adelante:

“Les contaré algo, he visto varios animalitos que me han destrozado el alma, he escuchado cosas que me han matado por dentro. He visto como desconfiaron de mí cuando más leal he sido e inventan chismes para desprestigiar lo que hago, pero aquí estoy de pie, con ganas de amar y brindar mi apoyo”, escribió Zadrigman en una publicación compartida el 18 de julio de 2022.



Y es que según señaló, la principal motivación del joven detrás del disfraz es luchar en representación de “todos los animalitos que han fallecido”.

Zadrigman está cumpliendo la promesa que le hizo a su mascota fallecida

El activismo del “superhéroe” lo llevó a ser ponente en importantes foros alrededor de todo México como el de Protección Animal de Tlalpujahua (2022), el de Concienciación en la Tenencia Responsable de Perros y Patos en Michoacán (2022) o la conferencia en Universidad Anáhuac, 'Los sueños se pueden cumplir' (2022).

Incluso publicará su cómic, ‘El origen de Zadrigman’, el 24 de septiembre de 2022 bajo la siguiente primicia: "Había una vez un superhéroe que rescataba animalitos y quería contagiar de amor a las personas para que amaran más a los animales. Poco a poco lo estaba logrando y su nombre era Zadrigman".

¿Ya conocías a este héroe de los perritos? Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre este influencer dedicado al rescate de animales abandonados y maltratados.