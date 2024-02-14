Youtuber de 28 años se somete a la eutanasia y se despide de sus seguidores con un meme

Video Arriesgaron su vida para salvar a sus hermanitos de una desgracia y nos enseñaron el significado del amor

La youtuber Lauren Hoeve falleció el pasado 27 de enero a los 28 años tras optar por la eutanasia ante la enfermedad crónica que le diagnosticaron en 2019. Se despidió de sus seguidores en redes sociales con un meme.

Youtuber muere por eutanasia a los 28 años

Desde noviembre del 2022, Lauren Hoeve, de entonces 27 años, abrió el que dijo seria su blog más personal y es que en él documentó cómo es tener una enfermedad crónica como la encefalomielitis miálgica intolerancia ortostática en conjunto con autismo, TDAH (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad), ARFID (trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos), depresión, un trastorno de ansiedad y antecedentes de trauma complejo, compartió en su página.

“Todo esto en conjunto hace que sea una situación intensamente compleja para mí y quienes me rodean, pero también para mis terapeutas y otras personas proveedores de servicios de salud”, anotó.



En este espacio, la joven habló sobre el que describió como su “viaje hacia la eutanasia”, pidiendo respeto a sus seguidores pues, desde entonces, estaba segura de que nada la haría cambiar de opinión.

“No me harás cambiar de opinión sobre la eutanasia y no necesito consejos no solicitados sobre mi enfermedad. Confío en que he hecho todo lo posible para salvarme, pero lamentablemente la vida no parece ser para mí”, pidió.

La youtuber Lauren Hoeve documentó desde 2022 su proceso ante diagnostico de enfermedad crónica Imagen Niebla del cerebro: mi vida y muerte con encefalomielitis miálgica/blog



A través de su canal de YouTube y redes sociales como Twitter, Instagram y su blog, Lauren Hoeve publicó cada detalle de su lucha hasta el pasado 24 de enero cuando compartió con sus seguidores la fecha y hora en la que se sometería a la eutanasia, legal desde 2002 en Países Bajos, donde ocurrió la historia.

“Mi último día será el sábado, elegí hacer públicas la fecha y la hora porque todos ustedes estaban muy emocionados por este momento conmigo. Sé por experiencia lo útil que puede ser saber cuándo está sucediendo para que puedan reflexionar sobre ello durante un tiempo”, publicó en su página.

Youtuber Lauren Hoeve se despide de sus seguidores con meme

Lauren compartió un breve mensaje de despedida en el mismo blog agradeciendo el acompañamiento y respeto de sus seguidores durante este proceso.

“Me gustaría agradecer a todos los que han estado aquí durante mi enfermedad y especialmente aquellos que estuvieron antes de anunciar mi deseo de eutanasia”, anotó.



A través de X, antes Twitter, la joven empleó sentido del humor para despedirse de sus seguidores compartiendo un meme como último mensaje.

Último mensaje en Twitter de Lauren Hoeve. Imagen Twitter

"Este será mi último tweet. Gracias por el cariño a todos. Voy a descansar un poco más y estar con mis seres queridos. Disfruten de un último meme morboso de mi parte”, escribió en la imagen que llevaba como leyenda: "Cuando la enfermedad te está ganando y decides tomar medidas extremas".



La familia de Lauren finalmente compartió un mensaje de despedida en el blog agradeciendo a los lectores y compartiendo cómo fueron los últimos momentos de Lauren.