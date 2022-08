¿Chabelo murió y fue reemplazado? La historia real sobre su muerte que desató locas teorías

' Chabelo' actualmente tiene 87 años y es una de las personalidades más populares y polémicas de la televesión mexicana. Alcanzó su fama gracias a producciones como ‘En familia con Chabelo’ (1967-2015) o ‘Cuento de Navidad’ (la cual puedes ver gratis en ViX).

Sin embargo, 'El Amigo de Todos los Niños' ha levantado sospechas a lo largo del tiempo sobre su verdadera identidad, pues, en redes sociales, algunos usuarios afirman que se trata de un doble idéntico y no del original. No podrás creer cómo surgió esta loca teoría.

Chabelo murió dos veces y Yordi Rosado contó la historia

El 23 de noviembre de 2021, Yordi Rosado afirmó en su programa ‘De noche’ que, durante la transmisión de un programa de radio, 'Chabelo' le contó que ha sido declarado clínicamente muerto dos veces.

La primera vez sucedió antes de la década de los noventa, cuando aún no se comercializaban masivamente productos extranjeros en México. Fue entonces que el actor y presentador consiguió un paquete de cacahuates estadounidenses que le habían traído de contrabando, según narró Yordi.

Lamentablemente, el alimento ya había caducado y eso llevó al comediante a emergencias; ahí lo declararon muerto y lo tuvieron que resucitar con una potente inyección (no aclara de qué), la cual, supuestamente, no podía ser aplicada de nuevo. Sin embargo, en otra emergencia médica los doctores inyectaron por segunda vez la misma sustancia a 'Chabelo', y eso le provocó la segunda muerte clínica.

“'Chabelo' tuvo una muerte clínica cuando se comió unos cacahuates de ‘fayuca’ [expresión coloquial para referirse a la mercancía de contrabando], estaban cerrados al alto vacío, pero él se comió uno de una lata abierta echado a perder. Entonces el cacahuate lo mandó a la lona. Llegó al hospital y se murió. Le pusieron una inyección muy cañona que no te pueden volver a poner otra vez, y no sé qué le volvió a pasar en su vida, que regresó al hospital a punto de morir. No pudo decir que ya le habían puesto la inyección y se la pusieron otra vez. Eso hizo que se muriera por segunda vez”.



De igual forma, Yordi comentó que el comediante "vio un aro de luz similar al de la película ‘El aro’" (la cual puedes ver gratis en ViX). Lo que provocó en el actor un gran miedo a la cinta y a sus promocionales.

Teoría apunta a que Chabelo murió y fue reemplazado por un doble idéntico

A raíz de esta anécdota real, algunos internautas crearon la loca teoría de que el actor sí murió tras llegar al hospital, pues los médicos no habrían logrado resucitarlo; por ello, "fue suplantado por un doble idéntico para que continuara con su carrera", especialmente en el programa ‘En familia con 'Chabelo’, el cual ya era todo un éxito en la década de los noventa.

Una de las supuestas evidencias en las que basan esta creencia es el humor con el que 'El Amigo de Todos los Niños' ha tratado a varios medios de comunicación y fans, pues circulan videos y anécdotas en las que aseguran que el histrión se comporta enojado, agresivo y prepotente (todo lo contrario lo que mostraba su personaje en la televisión).

Otra supuesta prueba está relacionada con su fama de persona longeva, pues en redes creen que en realidad el doble que suplió a 'Chabelo' era más joven que el original, y por eso ha sobrevivido a varios de sus contemporáneos.