'Fast & Furious' llega a su fin: Vin Diesel revela el gran final que tendrá la saga

Video ¿Vin Diesel arruinó 'Fast & Furious'? Todos los dramas y problemas de la saga

El pasado viernes 23 de febrero, Vin Diesel publicó en Instagram una actualización sobre la nueva entrega de la saga 'Fast & Furious', la cual asegura llegará a su final con su parte 11, llamada: 'Fast XI'.

El post se volvió viral y en tan sólo tres días ya suma casi un millón 200 mil 'Me gusta' y casi 7 mil 500 comentarios.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Vin Diesel sobre 'Fast XI', el final de la saga de 'Fast & Furious'?

La película y próxima entrega de la franquicia marca el final de esta serie de larga duración, al menos para él, según informó a los fans de la saga tras salir de una reunión 'rápida' de fin de semana con los escritores y el equipo de producción de 'Fast XI'.

"Decir que la emoción por nuestro final fue increíblemente poderosa es quedarse corto. Guau. Tan emocionante… Mientras todos empezaban el fin de semana entusiasmados, pensé en todos ustedes... recordé los innumerables momentos en los que su entusiasmo y pasión se convirtieron en la fuerza impulsora detrás de nuestro viaje creativo. Su compromiso con nuestra saga ha tenido un impacto único en su éxito y evolución… Como diría mi hija menor: es profundo. Gracias por ser la columna vertebral de esta saga global que gracias a ti trasciende la pantalla. Este gran final no es sólo un final; es una celebración de la increíble familia que hemos construido juntos. ¡Espero hacerte sentir orgulloso!", escribió.

Vin Diesel en 'Rápidos y furiosos' Imagen Instagram



Aún no se sabe la fecha exacta, pero están por comenzar la filmación de esta última parte.

¿Qué veremos en el final de la saga de 'Fast & Furious': 'Fast XI'?

Esta última entrega marca el regreso de los emblemáticos personajes de Gal Gadot y Dwayne Johnson.

Si ya vimos autos bajo el agua y hasta en el espacio, la última película promete tener más escenas descabelladas y creativas de las que tanto disfrutan los fanáticos.

Vin Diesel además adelanta que será un 'Gran Final' y muy poderoso, lo que muchos vaticinan que podría ser como el de 'Avengers: Endgame'.

¿Qué pasó al final de 'Fast X', que podría retomarse en 'Fast XI' y que marca el regreso de Gal Gadot?

Todo parece quedar en suspenso cuando Dante (Jason Momoa) pareció irse con ventaja sobre Dominic Toretto (Vin Diesel), después de haber intentado llegar al hijo de Dom, Brian, con la ayuda de Aimes, el traidor (Alan Ritchson).

El hermano de Dom, Jakob (John Cena), se sacrifica para salvar a Brian y ponerlo a salvo. Dom y Brian se salen de una presa y apenas sobreviven. Mientras que Letty (Michelle Rodríguez) se encuentra en una prisión ártica junto a Cipher (Charlize Theron), antes de que Gisele (Gal Gadot), supuestamente muerta después de los eventos de 'Rápidos y Furiosos 6', aparezca en un submarino para ayudar.

Video 'Rápidos y Furiosos 10': la escena post créditos y el final revelan más detalles de lo que imaginas

La escena post-créditos de 'Fast X' revela el regreso de Dwayne Johnson

La escena post-créditos revela que Dwayne Johnson también regresará a la franquicia para el final: Después de ser tildado de criminal, Luke Hobbs ha estado trabajando, rastreando a sus objetivos y descubriendo una de las redes de vigilancia de Dante. Dante promete que Hobbs también es un objetivo, creando una posible disputa que también puede extenderse a otra película derivada que Johnson protagonizará, una vez que su carrera actual en la WWE llegue a su fin.

PUBLICIDAD

Durante y después de 'Rápidos y furiosos 8' hubo tantos conflictos entre Dwayne Johnson y Vin Diesel que 'La Roca' no regresó para la parte 9, pues no estaba de acuerdo con la forma de trabajo del intérpete de Dom Toretto, quien es productor de 'Fast & Furious' desde la cuarta película, y se salió de la saga, diciendo que les deseaba suerte, pero tendrían que terminar sin él.

Johnson volvió en un spin off donde Diesel no tenía jurisdicción, pues él mismo fungía como uno de los productores: 'Hobbs and Shaw'.

Para 'Fast XI', Louis Leterrier, el director de 'Rápidos y furiosos X', fue quien atrajo nuevamente a Dwayne.

¿Qué opinan los fans sobre la publicación de Vin Diesel acerca del final de la saga?

Entre los seguidores de Vin Diesel, hubo sentimientos encontrados, pues, por un lado no desean que la franquicia termine y por el otro quieren ver ya la nueva entrega de la saga.

"No estoy listo para que esta franquicia termine", "Nunca diré adiós", "No estoy preparada para el fin de la saga", "Sólo pensar que viene el final hace que me duela el corazón", "No puedo esperar a verlo", "Gracias por dejarnos ser parte de esta saga, siempre estamos orgullosos de ti y de ser tus fans", "Será increíble ver el regreso de todos los que hicieron esta franquicia", "No quiero que termine, pero sé que todas las historias grandiosas tienen un fin", expresaron algunos.

¿Cuándo se estrenará 'Fast XI'?

El final de 'Fast & Furious' está programado para estrenarse el 4 de abril de 2025.