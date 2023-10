¿El viernes 13 es de mala suerte? Este es el origen de las creencias y el verdadero significado

-Hacer un viaje.

-Levantarse apoyando primero el pie izquierdo (de ahí la expresión: "te levantaste con el pie izquierdo" cuando te va mal).

-Pasar por debajo de una escalera.

-Dejar que un gato negro se te atraviese en el camino.

-Reunirse en casa siendo 13 personas.

-Romper un espejo (se dice que esto trae 7 años de mala suerte).

-Derramar sal (incluso hay una creencia popular que dice que no debes pasarte el salero con otra persona de mano en mano, sino ponerlo en la mesa y dejar que la otra persona lo tome, si no es así, debes arrojarte sal por encima de los hombros).

-No tener la cartera sin dinero.

-Abrir un paragüas en el interior de la casa.

-Poner zapatos nuevos sobre la mesa (existe una creencia que dice que no puedes regalar zapatos a tu pareja incluso, pues el mensaje y lo que lograrás haciendo es que se vaya de tu vida).

-Cortar ambos extremos de una barra o pieza de pan.

-Dejar un mantel blanco en la mesa durante la noche.