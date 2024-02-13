Entretenimiento

Muestran cómo sería la ‘verdadera’ Gran Esfinge y en TikTok surgen locas teorías: “Fueron aliens”

Un video fija hipótesis sobre la forma que habría tenido la monumental escultura e internautas plantean intervención alienígena.

Un video de TikTok revela imágenes de cómo sería la ‘verdadera’ Gran Esfinge en Egipto y los usuarios reaccionaron con locas teorías en las que involucraron erosiones, presencia alienígena y esoterismo.

¿’Error’ demostraría que la Gran Esfinge tuvo otra cabeza?

Durante años se ha hablado sobre la diferencia en las proporciones que tiene la monumental escultura que reposa en la meseta de Guiza, en Egipto, y aunque hay investigaciones de por medio, en TikTok se viralizó la hipótesis que señala que en realidad la esfinge tuvo una cabeza mucho más grande que la tiene ahora y un pequeño pero evidente error sería la prueba.

"La cabeza de la esfinge es demasiado pequeña en relación con el cuerpo, literalmente parece la cabeza de un alfiler, no encaja con ese cuerpo de 80 metros de largo y 20 metros de alto. Todo apunta a que la esfinge tuvo alguna vez una cabeza mucho más grande, el primer problema es que los antiguos egipcios eran maestros de la proporción, de hecho, el arte egipcio antiguo, es famoso justamente por su calidad y no desproporcionaban las cosas, no cometerían ese error tan grande al crear esta estatua gigante tallándola en roca sólida", comienza la grabación.

Explican las razones por las que creen que la Gran Esfinge fue esculpida en realidad con una cabeza de león de gran melena que terminó erosionada y dio como resultado la que ahora se puede ver, con algunos reajustes de por medio.

“Creemos casi con seguridad que la esfinge fue alguna vez un león completo: un león con una melena enorme y esa cabeza que sobresale por encima del cuerpo se erosionó muy gravemente y para cuando los antiguos egipcios la heredaron decidieron mejorarla un poco, cortando esa cabeza muy erosionada de león y poniendo la cabeza de un faraón a cambio”, dicen.

¿Científicos investigan qué pasó con la Gran Esfinge?

Aunque no hay evidencia que certifique lo dicho en el video, en noviembre del 2023, científicos del Laboratorio de Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Nueva York revelaron un nuevo estudio en el que argumentan la intervención del viento en la formación de la colosal escultura.

"Nuestros hallazgos ofrecen una posible 'historia del origen' sobre cómo formaciones similares a la Esfinge pueden surgir a partir de la erosión. Nuestros experimentos de laboratorio demostraron que formas sorprendentemente parecidas a las de una esfinge pueden, de hecho, provenir de materiales erosionados por flujos rápidos”, dijo Leif Ristroph, autor principal del estudio, a CNN.
Los internautas también aportaron locas teorías sobre lo que en verdad pasó con la Gran Esfinge y los alienígenas están involucrados.

“Según mi opinión era un león y los egipcios no la construyeron, pienso que quizás fue hecha por los primeros hombres”; “No es empírico, hermano. No lo he visto en ninguna película entonces no es cierto, fueron los aliens”; “La esfinge ya estaba ahí mucho antes de los egipcios... en su pie está la entrada a la tierra oculta de Agartha”, son algunos de los comentarios.
