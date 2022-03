Ya pasaron dos años desde que se declaró la pandemia del COVID-19, situación que cambió la dinámica del mundo entero.

Esto fue desde trabajar desde casa hasta hacer cuarentena por un largo tiempo para evitar contagiarse.

Haciendo que mucha gente creara nuevos ‘hobbies’, ‘challenges’ en Internet, y hasta mostrar interés en la cocina.

Un usuario en Twitter recopiló las tendencias que se vivieron, ¿crees que faltó alguna?

Señora bailando con la cabezota

Uno de los videos con más tendencia en redes sociales fue el de una mamá que baila ‘Safaera’ de Bad Bunny, Jowell & Randy y Ñengo Flow.

Todo mientras tiene puesto un filtro que le hace la cabeza más grande de lo normal.

El clip, que fue publicado en un principio en la cuenta de TikTok del usuario José Torres, hizo que otros internautas hicieran el ‘Safaera challenge’ captando la reacción de los adultos.





¿Cómo preparar cafés de Dalgona?

Una de las bebidas de origen coreano que conquistó Internet y con la que mucha gente se obsesionó fue Dalgona Coffee; conocido también como ‘fluffy coffee’ o ‘whipped coffe’.

En TikTok hay varios videos que explican cómo hacerlo con cuatro ingredientes que solemos tener en casa: café instantáneo, azúcar en polvo, agua caliente y leche fría.

Lo que llamó la atención de esta bebida fue su característica principal que tiene una textura como de esponja.

Así que si quieres hacerlo, aún estás a tiempo.

Los flecos fueron tendencia

Ante el encierro, muchas estéticas y peluquerías se vieron en la necesidad de no abrir; por ello muchas personas cambiaron sus ‘looks’ haciéndolo por sí mismos o con ayuda de un amigo o familiar en sus casas.

Priscila fue una de ellas y se hizo viral en Internet al compartir un video en el que su mamá agarra unas tijeras y le corta el fleco mojado, al principio se ríen por el resultado que no fue muy exitoso.

Segundos después la niña se mira al espejo y comienza a llorar. Con el tiempo muchas otras mujeres decidieron hacer lo mismo y arriesgarse a cortarse el cabello ellas solas.

¿Recuerdas los pasteles que parecen cosas?

La repostería también fue todo un éxito y el artista pastelero Luke Vincentini ganó gran popularidad en TikTok al mostrar sus obras de arte que prepara para Carlo’s Bakery, en Lanoka Harbor, Nueva Jersey.

El joven crea deliciosos pasteles que parecen objetos comunes como tazas de café, latas de refrescos, plantas, botes de basura y extintores.

Algunas de las creaciones reposteras que cocina Vincentini tardan hasta 14 horas y los resultados realmente sorprenden a sus seguidores.

Y si no nos crees, mira este video.

El famoso pan de banana

Un famoso pan de plátano se convirtió en el producto más horneado de la pandemia por Covid-19 y el más buscado en Google.

Prueba de ello son varios internautas que compartieron su video haciendo el delicioso postre, pues la cuarentena hizo que muchos descubrieran su amor por la cocina.

Cuéntanos, ¿tú te uniste a la tendencia?

La pandemia hace que se peleen por papel de baño

Otra de las cosas que hicieron historia fueron las compras de pánico y el papel de baño fue uno de los productos que se agotaron en diferentes centros comerciales.

Y, aunque suena como broma, no lo es, ya que muchas personas buscaron suministros y artículos de primera necesidad para hacer frente al Covid-19.

Incluso, Eugenio Derbez compartió en sus redes sociales que cuando fue a hacer las compras a un ‘mall’ en Estados Unidos no había papel higiénico y bromeó con algunas alternativas para sustituirlo.

-Ale: Eugenio, dime por favor que conseguiste el papel de baño. -Yo:... Posted by Eugenio Derbez on Tuesday, March 24, 2020

Canciones famosas que cautivaron Internet

Finalmente tenemos las canciones que conmovieron al mundo, por ejemplo Gal Gadot a través de su cuenta de Instagram compartió un clip junto a artistas como Will Ferrell, Pedro Pascal, Natalie Portman, Amy Adams, Jimmy Fallon, Norah Jones, Mark Ruffalo y la cantante SIA.

El objetivo era interpretar la famosa canción de John Lennon, ‘Imagine’ y brindar un mensaje de esperanza; sin embargo terminó en problemas, porque muchos usuarios se sintieron ofendidos por la acción.

En una entrevista a ‘Instyle’ en enero de 2022 la actriz reconoció que no fue buena idea.

“Estaba llamando a Kristen Wiig y le dije: ‘Escucha, quiero hacer esto’. La pandemia ocurrió en Europa e Israel antes de que llegara a Estados Unidos. Estaba viendo hacia dónde se dirigía todo. Pero el vídeo llegó demasiado pronto. No fue el momento adecuado y no fue lo correcto. Fue de mal gusto. Las intenciones eran puras, pero a veces no das en el blanco, ¿verdad?”, dijo Gadot a la revista.



Otra de las melodías que en redes sociales no fue bien recibida fue ‘Cielito lindo’.