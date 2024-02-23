Entretenimiento

¿Tom Cruise será protagonista de la nueva “gran” película de Alejandro González Iñárritu? Esto se sabe

Medios especializados revelaron detalles sobre el regreso del director mexicano con una película de grandes expectativas que alistaría desde 2023.

Por:Paulina Flores
Video Actores que cambiaron radicalmente de un papel a otro: no reconocerías a Tom Cruise en esta película

Tom Cruise podrían ser el protagonista de la nueva “gran” película de Alejandro González Iñárritu y los fans no pueden estar más felices.

¿Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu juntos?

A un par de años de que se cumpla una década del estreno de ‘The Revenant’, cinta por la que Alejandro González Iñárritu se llevó a casa un premio Oscar como ‘Mejor director’ y dio a Leonardo DiCaprio su primera estatuilla como ‘Mejor actor’, el director mexicano estaría maquilando desde 2023 su gran regreso a Hollywood haciendo mancuerna con más ni menos que Tom Cruise.

Tras el impacto de ‘Bardo’, la última cinta que el mexicano estrenó en 2022, Alejandro González Iñárritu estaría ya en pláticas con el elenco junto al que pretende rodar su nueva producción, la cual marcaría su retorno al cine en inglés.

De acuerdo con ‘Deadline’, los estudios Warner Bros. y Legendary estarían en pláticas con Tom Cruise, a quien recientemente vimos en la pantalla grande con ‘Misión Imposible: Sentencia Mortal’, para integrarse como protagonista de la cinta que, al parecer, aún no tiene un nombre oficial.

Tom Cruise podría ser el protagonista de la nueva película de Alejandro González Iñárritu.
Tom Cruise podría ser el protagonista de la nueva película de Alejandro González Iñárritu.
Imagen Getty Images


El sitio especializado publicó que la película se encontraría en preproducción y que han intentado manejar el tema del cast con estricta confidencialidad por lo que, pese a que ya han sido varios los actores los que han estado en negociaciones se desconoce quiénes han hablado con el director mexicano.

Además, destaca que, aunque no hay nada oficial aún, tras su encuentro con Alejandro González Iñárritu, Tom Cruise estaría convencido de protagoniza la película descrita como de “gran magnitud” para el director mexicano al marcar su regreso a Hollywood.

Las expectativas fijadas sobre esta cinta, que podría ser una de las más importantes y esperadas de los próximos años, destaca el sitio, sería referencia al ser la primera en la que Tom Cruise esté con Warner Bros. luego de que se anunció una alianza estratégica.

En medio del gran misterio que rodea a la nueva película, ‘Deadline’ solo reveló que se trata de un guion completamente original escrito por Alejandro González Iñárritu.

Alejandro González Iñárritu alista su nueva gran película.
Alejandro González Iñárritu alista su nueva gran película.
Imagen Getty Images

La primera película de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu

La “gran” producción sería también la primera en la que Tom Cruise y Alejandro González trabajen juntos y es que el director mexicano ha colaborado con estrellas como Leonardo DiCaprio, en 2015, con ‘El renacido’, ganadora del Oscar en varias de sus categorías; con Michael Keaton y Emma Stone, en ‘Birdman’, que también fue ganadora de varias estatuillas a ‘Mejor película’, ‘Mejor director’, ‘Mejor guion original’ y ‘Mejor fotografía'.

