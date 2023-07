Este trend de TikTok está consolando a todos aquellos que no cumplieron sus sueños

Belanova es uno de los grupos musicales mexicanos más queridos por la generación millenial gracias a canciones como 'Me pregunto', 'Cada que..' o 'Por Ti', pero al parecer en TikTok se comenzó a utilizar la reconocida composición 'Rosa Pastel' para un trend que revela el lado más triste de la vida de miles de personas.

Publican en TikTok videos tristes acompañados de 'Rosa Pastel' de Belanova

Resulta que dicha melodía habla sobre una relación amorosa que terminó mal y la tristeza que se vive en ese momento, pero se comenzó a utilizar una parte de su letra para mostrar cómo los internautas abandonaron sus anteriores sueños y ahora se encuentran en otro lado, pues dejaron ir sus aspiraciones.

"Todo acabo, no queda más seremos dos extraños. Yo te olvidaré, te olvidaré, hasta nunca", es la estrofa que se usa en el trend haciendo referencia a que las personas ahora se desconocen, pues ya no buscan cumplir su metas que se impusieron tiempo atrás.



Quienes han hecho su video con la tendencia de 'Rosa Pastel' primero muestran fotografías suyas o clips donde estaban felices y entuasiasmados para lograr sus cometidos, pero después revelan que los dejaron a un lado debido a diversas situaciones ya sean económicas, sociales o de salud.



La usuaria @viviananicoleliral expuso que en 2019 estaba feliz por terminar su carrera en pedagogía y esperaba ser una maestra ejemplar, pero ahora se encuentra trabajando en una farmacia con una mirada de tristeza.

Su clip fue visto por 2.3 millones de personas en cuestión de días y así como ella otras personas han seguido su ejemplo mostrando que a veces los sueños no se cumplen como uno hubiera deseado.

@viviananicolelira Es complicado, muy complicado cuando la vida creo te tiene otros planes, se cree facil pero no lo es #fyp ♬ rosa pastel - Kevin

Así reaccionaron los internautas al trend de 'Rosa Pastel'

Los usuarios de la red social se muestran impactados con las historias y a manera de apoyo escriben en los comentarios mensajes positivos con los cuales esperan hacer sentir mejor a las personas que se unen al trend.

"No te rindas", "¡Ánimo colega! ¡Sí se puede!", "Te deseo mucho éxito, se que no es fácil", "Nunca es tarde para cumplir tus sueños", "La vida está llena de retos independientemente de cómo la vivas debes de disfrutar al máximo lo que te sucede y sacar fruto del presente.. ánimo!", "No te desanimes todo en su momento", o "¡No te rindas! Yo también estoy luchando por mi sueño", fueron algunos de ellos.



Otros no dudaron en expresar la tristeza que les genera ver este tipo de videos que reflejan la realidad de muchas personas y cómo poco a poco perdieron la esperanza de cumplir todo lo que soñaron.

"¿Soy yo o este trend es lo más triste de TikTok hasta hoy?", "Ya vi varios tiktoks de estos y no pude evitar llorar", "Realmente se plasman cambios muy radicales en los videos y me pone triste ver sus caras de derrota en la actualidad" y "Este es un trend que muestra la realidad y eso me hace llorar", resultaron ser algunas opiniones.



Hubieron internautas que compartieron estar en situaciones similares donde pensaban que podrían cumplir sus cometidos de ejercer la carrera que estudiaron, pero al final terminaron dedicándose a otra cosa.

Hasta el momento se desconoce qué piensa la banda Belanova sobre estre trend, el cual ha tocado el corazón de millones.

Pasa a ver: