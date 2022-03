Estafador se enamoró de su víctima y terminó confesando: quedó deslumbrado por su belleza

Nos han dicho hasta el cansancio que debemos cuidarnos de los estafadores a través de las redes sociales o hasta en WhatsApp y muchos ya han aprendido los trucos necesarios para evadirlos de formas épicas.

Sin embargo, esta chica se llevó la corona de las historias virales de fraude en TikTok, pues escapó a la tremenda situación gracias a su belleza.

Se salva de estafador y termina con un enamorado

La involucrada se llama Ximena Vergara, una bióloga chilena de 24 años que a través de su cuenta de TikTok dejó ver lo hilarante de la situación.

La mujer pretendía vender su auto modelo Geely LC 2012 por alrededor de 5,000 dólares, por lo que hizo el anuncio en Facebook y algunas plataformas de ventas.

Recibió una respuesta muy insistente, por lo que decidió darle seguimiento con la esperanza de poder cerrar la venta.

Ximena inició la conversación y el sujeto al otro lado del teléfono le mencionó que se encontraba realizando algunos negocios con su esposa y que el auto sería una buena inversión para ellos.

“Me llamó este tipo desesperado diciéndome que quería el auto para su señora y que estaba muy interesado por comprármelo. Me dijo, te voy a contar más de mí, yo vendo frutos secos, empezamos el año pasado en este rubro y, por ende, solamente tenemos una camioneta, así que me interesa este auto para mi señora. Estaba tan interesado que quería hacerme un adelanto”, dijo Ximena Vergara al diario ‘LUN’ en una nota publicada el miércoles 16 de marzo de 2022.



Así que, para amarrar la venta, el hombre le ofreció hacer un depósito de 500 dólares, como una forma de certificar que sí se realizaría el negocio.

La mujer prefirió ser más cautelosa, debido a que le pareció muy raro la insistencia de la compra sin siquiera haber visto la condición del auto.

“Yo le dije que no me pagara el adelanto, primero que lo viera y me preguntaba por qué, si estaba bueno el auto, yo le respondía que sí, pero que prefería que la negociación fuera pasando”, agregó al mismo medio.

El final inesperado que volvió viral la historia

La plática se desvió y él comenzó a señalar que era una mujer muy hermosa y terminó por confesarle su verdadera intención.

“Amiguita, te diré algo, estaba tratando de engañarte, pero vimos tus fotos y eres demasiado hermosa. Que tengas un buen día y una buena noche, amiguita. eres muy linda”, le dijo el estafador en el audio de whatsapp.

Ella trató de guardar la calma y sólo le recomendó no ganarse la vida engañando a la gente y lo bloqueó.

No obstante, el estafador utilizó otro número y le envió más mensajes ofreciéndole disculpas y que borrara el número anterior.

Los videos de las capturas fueron compartidos el 13 de marzo de 2022 y lleva más de 700,000 mil reproducciones.

Además de varios comentarios en los que destacan la fortuna de la joven para no caer en las garras del ladrón.