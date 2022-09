Papás "hablan con la Gran Bruja" por videollamada para convencer a sus hijos de portarse bien

Hace más de 30 años se estrenó la cinta 'Las Brujas', la cual mostraba las aventuras de Luca y su abuela para impedir que los niños fueran convirtidos en ratones por la magia oscura de Miss Ernst, mejor conocida como la Gran Bruja.

Dicho personaje fue uno de los más temibles por su aspecto y causó sustos a más de una generación; no obstante, la temible hechicera regresó a esparcir miedo a los infantes en TikTok.

Padres asustan a los niños con la imagen de la Gran Bruja en TikTok

El cosplayer conocido como UGOFX se volvió famoso en la plataforma por dos motivos, el primero por recrear de una manera exacta la apariencia de la Gran Bruja. El segundo, porque al caracterizarse como ella, comenzó a subir videos para que los padres pudieran usarlos y asustar a sus hijos para convencerlos de portarse bien.

En su cuenta de TikTok, @ugofx, publicó un video el pasado 6 de septiembre para que los adultos pudieran fingir una videollamada con la Gran Bruja, y así al mostrársela a sus pequeños. Ellos pensarán dos veces antes de rechazar la comida o portarse mal.

"Pues fíjate que casualmente necesito unos cuantos niños para una pócima. Los tuyos me vendrían perfecto. Me encantan los niños que no obedecen y no quieren comer, esos son los mejores para estos brebajes", es parte del diálogo que armó para el clip.

El TikTok publicado el 1 de septiembre pasado, por sí solo alcanzó a ser visto por más de 12 millones de personas y acumula un millón de likes.

En los comentarios, muchos usuarios expresaron que su aportación era de lo más original y se mostraron entusiasmados por usar el video cuando fuera necesario, ya sea con sus hijos, sobrinos o nietos.

"Yo guardando el video para mostrárselo a mis primos chiquitos cuando no quieran hacer caso", "Lo tendré a la mano cuando a mis hijos se les ocurra portarse mal", "Mis primos pequeños conocen este personaje, nada más estoy esperando a que se porten mal y van a ver", es como se expresaron algunos internautas.



El TikTok explotó en la plataforma después de que se crearan los dúos con la cuenta de @ugofx, debido a que logró su cometido, hacer que los niños accedieran a portarse bien.

Las reacciones de los niños ante la llamada de la Gran Bruja conquistaron TikTok

Por ejemplo, el usuario @ernestourielflor9 no dudó en fingir que estaba hablando con la mismísima Gran Bruja y esto, hizo que la cara de su hijo cambiara por completo, y en un segundo video el padre grabó a su hijo, quien prometió ya no portarse mal con lágrimas en los ojos, después de ver el video.

"Ya no me voy a portar mal y me voy a portar bien. Voy a hacer todo lo que tú me digas", fue la declaración del infante.



El anterior no fue el único dúo que se hizo viral, pues existen otros que también lograron hacer llorar a los niños y causar risas a los adultos por las genuinas reacciones de los pequeños.