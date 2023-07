Niña rompe en llanto cuando su mamá la llevó al banco: creyó que la iban a inyectar

Hoy en día los padres suelen grabar con más frecuencia los momentos más divertidos y tiernos de sus hijos, como la mujer que posteó el berrinche que hizo su hijo porque quería ser mexicano.

Otro que llegó a TikTok para dar ternura fue aquel posteado por Katia Ramírez una joven que mostró una divertida confusión que tuvo su hija Tábata.

Niña se lleva el susto de su vida al pensar que su mamá la había llevado al doctor

Resulta que ella tenía que ir al banco a realizar una serie de trámites y decidió llevarse a su pequeña con ella. Al parecer la infante se negaba a ir y lloró, pero Katia no le tomó importancia y aún así fueron juntas.

Cuando llegaron la pequeña aún continuaba haciendo berrinche y entonces fue cuando decidió preguntarle qué es lo que tenía; no obstante su respuesta en lugar de preocuparla la hizo reír, pues ella pensó que estaban en el hospital y la iban a inyectar, cosa que le dio pánico.

"No te van a inyectar esto es un banco, aquí no inyectan. Aquí dan dinero no llores", es lo que le comentó a Tábata.

"Mamá pensé que era el doctor", es lo que se escucha decir a la menor, la cual no dejó de llorar a pesar de saber que no iba a recibir una inyección.

Los internautas reaccionaron al video viral de la niña con empatía y humor

A tan solo un día de haber sido publicado el clip que muestra la confusión de la niña se hizo viral con casi 500 mil vistas. Además, los usuarios comentaron que la culpa no era de la niña, pues de hecho el banco sí parecía un hospital.

"Pues la neta ese banco si parece hospital", "Es que la sala de espera se parece un buen jaja", "No ma si parece el IMSS o Salud Digna", "Ya lo vi bien y si parece hospital", "Jamás había notado la similitud de los bancos y los hospitales hasta hoy gracias a esta niña", o "A mi me paso de niña jaja".



Otros bromearon respecto a que ellos se identificaron con la niña cuando van al banco, pues ver sus cuentas también los hace llorar.

"Igual está para llorar cuándo vas a un banco", "Así yo cuando veo que me quedan 3 pesos en mi tarjeta", "No te inyectan para sacarte sangre, pero si inyectan de intereses para sacarte dinero que duele aún más", "Yo la primera vez que tuve que hacer un movimiento:", "Yo también lloro cuando tengo que ir al banco no te preocupes, te entiendo" o "El banco es el nuevo hospital de los adultos", fueron algunos de ellos.



