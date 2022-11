¿Cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie según las matemáticas? TikToker responde

Desde hace años, las películas de zombies aterrorizan a la audiencia y han hecho pensar a fondo si en un futuro una invasión de estas criaturas es posible. De acuerdo a un tiktoker, algo que sí es seguro es que de llegar dicho apocalipsis saber matemáticas será indispensable, te explicamos.

Javi Santaolalla es un creador de contenido que se volvió una estrella con casi 4 millones de seguidores por hablar sobre ciencia, física y resolver dudas que le plantean sus fans.

Video explota en TikTok por explicar cómo las matemáticas serán útiles en un apocalipsis zombie

Al igual que el maestro que usó una canción de Espinoza Paz para enseñar español , él comenzó a hacerse viral debido a que esparció un resultado que podría ser vital para la supervivencia de los humanos.

De acuerdo con Javi, en el momento del devastador acontecimiento se tendrán que tomar en cuenta el número aproximados de zombies y de humanos para que así las matemáticas digan exactamente qué hacer.

"Tenemos dos poblaciones, una de zombies, Z, y otras de humanos, H. La población de zombies aumentará según la tasa con la que infecten humanos y disminuya según la tasa con la que los humanos acaben con los zombies y algo parecido pasa con la población de humanos", fue como empezó su explicación.



Además, los sobrevivientes deben tener en cuenta cómo los zombies y humanos se desplazan. De acuerdo al tiktoker, la solución a cómo accionar ante el apocalipsis dependerá de la solución de las ecuaciones planteadas en un inicio.

"La cosa se pone muy sencilla si B, la tasa con la que humanos acaban con zombies es mayor que A, la tasa de infección de los zombies estamos ganando la guerra y los zombies son muy débiles en ese caso conviene estar bien armado y luchar bien".

Si existe una mayor infección y pocos humanos, las cosas no son alentadoras

También expuso que si la tasa de infección es mayor, es decir que haya más zombies que humanos y el virus se esparce a gran velocidad, todo podría ser fatal.

"Cuanto más humanos haya peor es la cosa. Uno pensaría que entre más humanos mejor... ¡No! recuerda que estamos perdiendo los humanos somos carne nueva para el ejercito zombie, entonces somos más elementos para reforzar su ejército".



Por último, comentó que en el caso de que los humanos fueran débiles y los zombies fuertes, lo mejor es huir antes de que la ola de monstruos crezca e ir a un lugar aislado para así disminuir la población de personas, lo cual tendrá como resultado hacer más lento el crecimiento de los zombies.

Su idea con planteamiento matemático fue bien recibida en TikTok donde obtuvo más de un millón de vistas y los usuarios de redes, revelaron que jamás habían pensado la importancia de esta materia escolar en un apocalipsis zombie.

"Y yo pensando que las matemáticas no me servirían para nada en el apocalipsis zombie", "Nunca creí que las matemáticas me ayudaran a esto", "Qué feo que saber matemáticas sea una habilidad para sobrevivir ante los zombies" y "Nos toca aprender matemáticas y no de armas, pues nos fregamos fueron otras opiniones.