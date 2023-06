Joven usa su talento para reunir a su hermano fallecido con sus papás y el resultado te hará llorar

Joven "reune" a sus papás con su hijo fallecido mediante una ilustración familiar

Nahomy McQueen compartió en su cuenta de TikTok (@nahomy.mcqueen) una triste historia de su familia que se volvió viral y provocó que varios usuarios derramaran lágrimas.

La chica reveló que sus padres tuvieron un hijo cuando vivían en México, el cual murió a los 2 años de edad, y poco después se mudaron a Estados Unidos, país donde ella y su hermana nacieron.

La intención de confesar esta historia en el video que se viralizó fue explicar el regalo que ella le hizo a su familia y en particular a sus padres, quienes nunca pudieron ver a sus tres hijos juntos.

La tiktoker, quien se desempeña como ilustradora digital, decidió hacer crear una foto donde sus padres se reencontraran con su pequeño, asegurándose que ella y su hermana estuvieran al lado de su hermanito, es decir, que se mopstrara a la familia de 5 reunida por primera vez.

Así que plasmó a todos los miembros de la familia, poniendo de fondo la placita de Tarimoro, un lugar de Guanajuato, México, donde nació su hermano.

Nahomy incluyó el proceso y los detalles que agregó a la imagen, en la que puede verse a su familia junta y feliz.

El fondo musical del video es la canción 'Acróstico' de Shakira, el cual le da mucha más emotividad y el resultado es impresionante.

La historia de Nahomy se hizo viral en TikTok y cautivó a los internautas

El video cuenta ya con más de 5.9 millones de views, 508,900 likes y casi 4 mil comentarios.

Los usuarios de TikTok reaccionaron confesando que les hizo llorar esta conmovedora historia:

"Se me puso la piel chinita", "Nooooo, que hermoso dibujo. Se me salieron las lágrimas", "Me encanta la idea, os ha quedado precioso en todos los sentidos. Qué bonito", "No quería llorar, pero aquí estoy lágrimas y lágrimas", "Qué hermoso, me hizo llorar", "Así está tu hermanito por siempre cuidándolos", "llorar por desconocidos es mi pasión", "Me hiciste lagrimear muchacha, hermoso regalo para tus padres", "rompí en llanto", "ya estoy chille y chille".



Además, en un segundo video, la chica subió la reacción de su familia a tan emotivo regalo.

Nahomy aseguró que su mamá no quería quebrarse, ya que unos años atrás ella no podía acordarse o hablar sobre su hijo sin llorar.

En el clip puede verse cómo su mamá conmovida, mientras su papá sonríe después de unos segundos en silencio.

"La mirada de tu mami delata su dolor", "La señora se aguantó para no llorar", "La cara de su mamá pensé que se desmayaría pero se miraba feliz y a la vez como que se fue en el tiempo muy bonito", "Creo que una madre nunca supera una pérdida de ese tamaño", "Sí, noté ese pequeño suspiro y respiración antes de que le acercaran el cuadro y el rostro de tu padre", "tiene que ser duro, todos los días pensarán en cómo sería el día de hoy con el...", "se hacen los fuertes", fueron algunos de los comentarios de la gente.



El cuadro fue colocado en el comedor de la casa familiar.

Esta no es la primera vez que Nahomy ha dibujado estos reencuentros entre familias vivas y sus seres queridos fallecidos, sino que se ha vuelto popular al hacer varios de estos retratos personalizados que le pide la gente para recordarlos.

El contenido de la cuenta llega al corazón, conmueve el alma y hace derramar lágrimas, pero también logran conectar con los más profundos sentimientos y el lado humano de la gente.